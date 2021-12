Cevallos: En este momento no está en agenda el cierre de playas todo el verano 2022

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó este jueves que no descartan la posibilidad de cerrar las playas en todo el verano ante el incremento de casos por la variante ómicron. Aunque precisó que “no está en agenda” en estos momentos, el titular del Minsa indicó que van a seguir evaluando el comportamiento de la ciudadanía tras la normativa dada para el 31 de diciembre y 1 de enero.

“No es una posibilidad descartada, pero en este momento no está agenda. Nosotros no consideramos ahora, en este momento, que sea inevitable que tengamos que cerrar las playas todo el verano porque los escenarios son distintos, puede ser que en algunas playas se tome una decisión más radical, pero cerrar ahora todas las playas del litoral peruano no está pensado”, dijo Cevallos a Exitosa.

“La gente debe entender que esta medida no es perjudicar la empresa o a una persona que compró su boleto para un alojamiento, sino para asegurar un verano más tranquilo, y evitar más muertos y hospitalizados como pasó el año pasado. Si las personas no cumplen, si a pesar de estas restricciones por estos dos días se mantienen los descuidos, se tendrán que tomar otras medidas, pero tenemos que seguir evaluando esto”, agregó.

Miraflores y Chorrillos cierran playas hasta el 3 de enero

Con el objetivo de que las playas colapsen, tal como ocurrió durante las fiestas navideñas, los alcaldes de Miraflores y Chorrillos acordaron ampliar esta restricción los días 2 y 3 de enero del 2022 en los centros balnearios ubicadas en sus jurisdicciones.

“Cerramos nuestras playas por respeto a las 202.584 víctimas que el COVID-19 ha cobrado en nuestro país”, dijo el burgomaestre de Chorrillos, Augusto Miyashiro, en conferencia de prensa.