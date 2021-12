Arequipa: hombre diagnosticado con cáncer de columna necesita apoyo económico

Yorika Mamani Vilca, a través de la prensa arequipeña, pide ayuda para su pareja, un hombre de 31 años, quien fue diagnosticado con cáncer de columna.

Según narró Mamani, ambos son naturales de Puno y llegaron a Arequipa buscando una atención médica más adecuada para su enfermedad. Sin embargo, luego de diversos estudios y una intervención quirúrgica, la salud del hombre no mejora.

Además de la preocupación por el bienestar de su pareja, a Mamani Vilca le aflige la situación de sus tres menores hijos que se quedaron en su ciudad natal.

“Él era nuestro sustento, ahora no puede ni caminar. Tengo tres hijos, la menor de tres años, los otros dos de seis y nueve. Los he dejado en Puno (...) tengo deudas. Compré para la operación material médico de 15.000 soles, según me dijeron me lo devolverá el SIS, pero de acá a tres o cuatro meses, ahora necesito apoyo económico para otros gastos” sostuvo.

¿Cómo colaborar?

Yorika Mamani sostuvo que las personas pueden ayudarla por medio de su cuenta N° 04704092933 en el Banco de la Nación o llamando a su teléfono celular 926543056 para coordinar alguna entrega o atención médica con especialistas.