Arequipa busca superar 80% de vacunados en jornada de 12 horas

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) organizó para hoy una jornada especial de vacunación que será la última del 2021. Este 30 de diciembre las personas que superan los 12 años podrán acudir a inmunizarse por 12 horas continuas, desde las 8.00 hasta las 20.00 horas.

Christian Nova, titular de la Geresa, indicó que el objetivo es cerrar el año llegando al 80% de inmunizados tanto en primera como en segunda dosis. Hay 135 mil personas que aún no han recibido su segunda dosis.

Por ello se dispuso puntos móviles en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, los mercados Río Seco, San Camilo, Feria Altiplano y la Plaza 15 de Agosto del Cercado. Además 15 puntos de vacunación así como todos los centros de salud de la Geresa y EsSalud. “Se ha dispuesto que se atienda n a todos si hay cola pese a que se cumpla la hora”, indicó Giovanna Valdivia, coordinadora regional de Inmunizaciones.

PUEDES VER: Libertad de Cáceres Llica y seis Hijos del Cóndor en manos de Sala de Apelaciones



Se hizo especial mención a los que no recibieron la segunda dosis de AstraZeneca. Son alrededor de 10 mil quienes no acudieron por la inyección. La vacuna de este laboratorio ya no ingresará al país, además que una parte del lote vencerá el 31 de enero y otra en febrero.

En tanto, Nova anunció que se adquirió 140 concentradores de oxígeno que serán entregados a los centros de salud alejados como parte del plan ante la tercera ola de la pandemia.