Ucayali: joven interna sustenta desde el penal su tesis para optar por el título de abogada y fue aprobada

Una joven interna del penal de Pucallpa sustentó su tesis para optar el título de abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Ucayali, el mismo que fue aprobado.

Se trata de Diana Misis Mendoza (25), quien tiene un menor de tres años y viene cumpliendo prisión preventiva por el caso Los Fantasmas de Ucayali, presunta organización que sería dirigida por la exalcaldesa de Yarinacocha y que habría desfalcado entre 2019 y 2020 cerca de 20 000 000 de soles por contratos fantasmas.

De acuerdo con los medios regionales, Jorge Aniano Ruiz Rojas, decano de la facultad, expresó que se hablo con el INPE sobre la posibilidad de sustentar la tesis junto con sus dos compañeras de manera presencial, pero la entidad se negó.

No obstante, Misis Mendoza pudo sustentar la tesis por vía Zoom. “Si esto no se materializaba hubiese sido imposible que puedan sustentarlo. Dado que no es un inconveniente para desarrollarse, para superarse, para titularse profesionalmente, el estar privada de su libertad, hemos procedido a hacer este trámite”, agregó.

El trabajo presentado fue “La magnitud del perjuicio patrimonial y su implicancia en los procesos por la comisión del delito de apropiación ilícita en el distrito de Callería 2017″.