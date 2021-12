Piura: identifican perjuicio de más de S/ 119.000 por bonificación irregular en Diresa

La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 119.520 por el irregular otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal administrativo de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura. Esta situación se habría registrado en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Según el Informe de Control Específico N.º 008-2021-2-4529-SCE, la Comisión Auditora advirtió que, en el periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2020, la Diresa otorgó una bonificación extraordinaria de S/ 720 a favor del personal administrativo, de acuerdo a los alcances del Decreto de Urgencia N.º 026-2020. Sin embargo, se evidenció que fueron incluidos trabajadores cuyas labores no se enmarcaban dentro de los criterios establecidos para tal fin.

Contraloría detecta presuntas irregularidades en Diresa. Foto: Contraloría

Los dispositivos legales señalaron que el beneficio no correspondía a personal de salud que ocupa cargos de confianza o directivo y aquellos que realizan actividades de carácter administrativo, a excepción de trabajadores que efectúan vigilancia epidemiológica.

Pese a ello, los responsables de la Dirección Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos no verificaron que el personal incluido en las listas nominales haya cumplido con lo establecido en la norma. Asimismo, el otorgamiento de esta bonificación extraordinaria solo correspondía al personal que laboraba de manera presencial.

Tampoco se emitió un acto resolutivo para la aprobación de los beneficiarios, cuya lista nominal debía remitirse al Ministerio de Salud para sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de partidas.

Tras esta situación, la Contraloría informó de lo sucedido al titular de la Diresa Piura para que evalúe las recomendaciones formuladas, como disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de dos funcionarios comprometidos en estos hechos.

También se ha puesto de conocimiento al procurador público de la Contraloría para el inicio de acciones legales contra las personas involucradas.

La República intentó comunicarse con el director de la entidad, José Nizama Elías, a través de la responsable del área de imagen institucional; no obstante, esta apuntó que no brindaría ninguna declaración porque los funcionarios involucrados ya no laboran en la institución.