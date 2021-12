Piura: abogado denuncia amenazas de muerte en su contra

Piura. El conocido abogado, Percy Ipanaqué Navarro denunció a la PNP amenazas de muerte en su contra por delincuentes que le hicieron llegar un vídeo con un arma de fuego. Según sus sospechas, las amenazas serían por parte de los adversarios de Julio Zapata Bacón, un funcionario acusado de atropellar y matar a un trabajador.

“Denuncio amenazas contra mi persona por defender a Julio Zapata Bacón. He recibido una llamada del Penal de Río Seco donde me advierten que atentaran contra mi vida. Asimismo, me han hecho llegar video con amenazas a través de un número de WhatsApp. Además de fotografías con el cual pretenden amedrentar mi defensa.

Los presuntos delincuentes enviaron fotos para causar temor en el letrado. Foto: PNP

Al respecto, el letrado se dirigió a la Policía Nacional con la finalidad de pedir garantías para su vida, puesto que las llamadas de carácter amenazante son constantes, “Sólo pido que las autoridades tomen cartas en el asunto. Si algo me llega a suceder cuiden de mi hija y de mi familia”, agregó en su cuenta de Facebook.

Finalmente, el abogado reiteró que los ataques también se dan a través de las redes sociales por sujetos que al parecer, tienen por objetivo principal encarcelar a Zapata Bacón, quien atropelló a Luis Jiménez el pasado 20 de junio del 2020.