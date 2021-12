Taxis colectivos que operan en las carreteras serán empadronados

La informalidad de los station wagon y las minivanes viene ganando terreno en las carreteras. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ordenó el empadronamiento de los choferes y las empresas que laboran con autos colectivos, “a fin de realizar un diagnóstico actual del servicio y formalizarlo en el territorio nacional, con exclusión de Lima y Callao”.

Según la resolución ministerial n.° 1354-2021-MTC/01.02, firmada por el controvertido ministro Juan Silva, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) estará a cargo del registro. De esta manera, dejará de fiscalizar a los colectivos y se dedicará, en 30 días, a inscribirlos para su próxima autorización, con el objetivo de que operen por las carreteras, lo cual ha sido calificado como peligroso por los especialistas.

“El empadronamiento tiene, para nosotros, un gran efecto que es tener una línea de base: conocer cuántas personas ofrecen este servicio, qué tipo de ruta tienen o qué paraderos usan. Recordemos que esta modalidad de auto colectivo es para regular las rutas interprovinciales e interdistritales, como en el caso de Lima–Huaral o Huacho”, explicó el asesor del Viceministerio de Transportes del MTC, Fernando Zeballos.

Precisó también que este “estudio de mercado” servirá para poder dar un reglamento oportuno de la ley n.° 31096, que establece la formalización de los autos colectivos. “Dicha norma fue aprobada por el Congreso (pasado) y nosotros somos la estamos cumpliendo”, señaló.

Zeballos admitió que el registro va a permitir que quienes estén empadronados puedan tener una autorización temporal una vez que se apruebe el reglamento. El MTC informó que será por un periodo de cuatro años, prorrogable por tres más.

“Hoy en día hay muchas personas que prestan este servicio que, pese a todos los operativos, es decir, es una realidad. Lo que queremos es dar las condiciones técnicas del servicio, la operatividad para garantizar la seguridad de los pasajeros”, señaló.

Esta medida fue saludada por estos transportistas, los cuales tienen el respaldo del ministro Juan Silva. Es más, hay que indicar que hace poco el expresidente de la Federación de Taxis Colectivos Samuel Daza fue designado director general en el MTC; no obstante, renunció tras conocerse que tenía papeletas, una de ellas por manejar ebrio.

Opositor de reforma. Pese a todo, Juan Silva sigue en MTC. Foto: difusión

Grave retroceso

El director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, se mostró preocupado que se esté formalizando la informalidad. Recordó que los autos colectivos, tipo sedan, station wagon (M1) y minivanes (M2) tienen una carrocería sensible y no cuentan con sistema de frenos antibloqueos ni control de GPS, detalles que los hacen muy peligrosos para circular por las carreteras donde pasan camiones y buses interprovinciales. “Son causantes de la mayoría de accidentes porque nadie controla el tiempo de manejo de sus choferes; además, saturan las vías”.

Quispe Candia criticó que la Sutran elabore el padrón, ya que no tiene competencia de gestión, sino de fiscalización.

“Se da un plazo de un mes para que se inscriban personas naturales o jurídicas; es decir, cualquiera puede inscribirse, sin ningún parámetro, es lo más absurdo, yo no sé si hay abogados, técnicos, especialistas en el MTC”, aseveró el especialista.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, Martín Ojeda, señaló que se está desactivando la Sutran. “Reconocemos que hay zonas donde no entran buses y se necesitan estos vehículos. Pero no, estos están en las rutas donde hay oferta de buses. El asesor del MTC ha dado el ejemplo de Lima-Huaral. Allí compiten con nosotros, brindando un servicio inseguro para el pasajero. No podemos tener colectivos formalizados en la Panamericana, Carretera Central, es grave”.

En respuesta, Zeballos aseguró que los “colectivos estarán en rutas donde no hay presencia de buses interprovinciales”.

Censura

La congresista Susel Paredes lamentó que solo 8 de sus 130 colegas hayan firmado la moción de censura contra el titular del MTC, Juan Silva.

Ojeda y Quispe pidieron a los legisladores no priorizar las obras de sus regiones para la censura.

Reacciones

Luis Quispe Candia, director de Luz Ámbar

“El empadronamiento no es el camino, los autos colectivos son muy inseguros. Lamentablemente, el ministro de Transportes y el presidente dijeron que iban a desactivar la Sutran”.

Fernando Zeballos, asesor del MTC

“Hoy existen muchas personas que prestan este servicio, pese a todos los operativos. Es una realidad (...) Más adelante, quienes estén empadronados, van obtener una autorización temporal”.