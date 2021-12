¿Es feriado este viernes 31 de diciembre en Perú?

El viernes 31 de diciembre de 2021 será no laborable. El Gobierno de Pedro Castillo, a través del Decreto Supremo 161-2021-PCM, ha declarado ese día y el lunes 3 de enero del 2022 como fechas en la que los peruanos podrán disfrutar de un feriado largo.

La medida será aplicada tanto en el sector público como en el privado, aunque este último podrá acogerse a la norma siempre y cuando haya un acuerdo previo entre el empleador y trabajadores.

En tanto, las horas de trabajo que se perdieron durante los días no laborables serán compensadas en los 10 días posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública en función de sus propias necesidades.

¿Pagarán triple el 31 de diciembre?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTE) indicó que un día no laborable no es lo mismo que un feriado. Ambos tienen bases legales distintas y en el primero, respectivamente, no está estipulado el pago triple. Además, los que sí trabajen en estas fechas tendrán que negociar con su empleador cuándo deben recuperar las horas.

Por lo tanto, las personas que trabajan los días no laborables, como el 31 de diciembre, no reciben un triple pago. Por tal motivo, los empleados que cumplan funciones no recibirán dos remuneraciones diarias adicionales.

Diferencia entre feriados y días no laborables

El Estado es el encargado de definir cuáles son los días no laborables para los sectores público y privado; no obstante, este último lo mantiene como opcional. En las empresas privadas, es el empleador el que toma la decisión de liberar o no de sus funciones a sus trabajadores en las fechas indicadas.

Feriado: día de descanso para trabajadores de los sectores público y privado. Si la persona tuviese que laborar en esta fecha, recibirá dos sueldos diarios adicionales.

Día no laborable: son jornadas que son declaradas por disposición del propio Gobierno. Estos días deben ser recompensados por el mismo trabajador previo acuerdo con el empleador, quien decide si su personal tendrá o no descanso durante las fechas en cuestión. No se percibe remuneración extra por laborar este día.

Feriados y días no laborables para los primeros días del 2022