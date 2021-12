Alcalde de Ancón considera que cierre de playas debe ser durante todo el verano

De cara a Año Nuevo, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, anunció que las playas a nivel nacional estarán cerradas durante el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2022. Esto con el objetivo de contener los contagios de la COVID-19 y la propagación de la variante ómicron. La medida también alcanzará a las piscinas, ríos y lagunas.

Al respecto, el alcalde de Ancón, Pedro John Barrera, respaldó lo anunciado por el sector; sin embargo, consideró que la restricción debió ser por más tiempo, como se hizo al inicio de la pandemia del coronavirus.

“ La temporada de verano dura tres meses y durante ese tiempo vamos a recibir una avalancha de gente, por la cual debemos estar preparados. Para nosotros es un dolor de cabeza las temporadas de verano, ya sea con pandemia o sin pandemia, pues tenemos que limpiar un montón de basura en dichos lugares. […] No tiene sentido cerrar un par de días cuando el verano son 90 días”, relató la autoridad a Canal N.

Asimismo, el burgomaestre reconoció que todos los domingos habrá gran afluencia de público en las playas de su distrito, por ello, detalló los planes y estrategias que han ideado para hacerle frente a las aglomeraciones.

“Hemos destinado un personal especial para controlar este tema y también hemos solicitado la participación de la PNP y la Infantería de Marina del Perú, sobre todo los fines de semana. La gente tiene que aprender en algún momento. Somos muy respetuosos con lo que dice la autoridad”, añadió este miércoles.

Para esta temporada de verano, la Municipalidad de Ancón también ha adquirido mallas para colocarlas en los ingresos de su balneario y ha cambiado los descansos de sus trabajadores para que estén disponibles los domingos y así puedan hacerse cargo de la fiscalización en dichos espacios.

“Las playas son públicas y yo no me puedo oponer a que vayan, pero esta pandemia no terminará en el 2022, así que debemos cuidados y a nuestras familias. Si la gente sigue sin cumplir, tendremos pandemia para rato”, sostuvo el alcalde.