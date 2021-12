Arequipa: favorecimientos en compra de planta de oxígeno de la Unsa

Un perjuicio económico de S/ 160. 644 detectó Contraloría en la adquisición e implementación de la planta generadora de oxígeno medicinal para pacientes con Covid-19 de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). El informe refiere que entre el 20 de julio de 2020 al 20 de junio de 2021, identificó una presunta responsabilidad penal en la subdirectora de Logística Marilia Zúñiga Paco, el Jefe de la Oficina de Reponsabilidad Social Luis Gamero Juárez y en la asistente legal Yolanda Béjar Atoche.

En el documento publicado por Contraloría se refiere que el año pasado la UNSA compró a ECJ Technology SA, una planta generadora de oxígeno medicinal por un valor de S/ 1 millón 456 mil 898. En noviembre de 2020, la Subdirección de Logística de la UNSA anuló, sin sustento técnico legal, la primera orden de compra que se aprobó el 28 de setiembre de 2020 la cual tenía un plazo de ejecución de 45 días calendario. Luego, emitió una nueva disposición para adquirir una planta de oxígeno también en un plazo de 45 días, pero no precisó marcas ni modelos.

Asimismo, aprobó una ampliación de plazo en forma improcedente, por lo cual la entrega de la planta se produjo el 15 de diciembre de 2020, con equipos distintos a los ofrecidos en la propuesta del postor, sin marca, sin fecha de fabricación ni procedencia, además estaban incompletos.

Después de la entrega de los equipos, la universidad regularizó el contenido de la última orden de compra y, pese a las observaciones advertidas, la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social el 30 de diciembre de 2020 otorgó la conformidad a la recepción, instalación y puesta en funcionamiento de la planta de oxígeno medicinal.

Sin embargo, no se advirtió que el contratista no cumplió con las especificaciones técnicas ofertadas, ni entregó la totalidad de equipos. Por ello se le debió imponer una penalidad y pago por equipos no entregados, equivalente a S/ 160 mil 643.