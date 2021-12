Trujillo: vecinos esperaron medio siglo para tener pistas mejoradas

Luego de 50 años de espera, los vecinos de la urbanización El Bosque, en Trujillo, recibieron la obra de mejoramiento de las pistas que ejecutó la comuna provincial. La carpeta asfáltica había sufrido también los embates del fenómeno de El Niño Costero en 2017.

El alcalde José Ruiz Vega anunció, ante las más de 1.500 familias del sector beneficiadas, que iluminarán los parques de la zona y también se invertirá en más proyectos de transitabilidad.

El alcalde José Ruiz entregó nuevas pistas a los vecinos. Foto: MPT

“Esta importante obra no tenía perfil, mucho menos expediente técnico, hecho por el cual hemos tenido que trabajar desde cero. Hemos trabajado a doble turno, debido a la demora producida en la ejecución del proyecto. Si no hubiésemos tomado estas medidas, no habríamos logrado nada”, explicó Ruiz.

La autoridad añadió que su gestión iniciará el año 2022 inaugurando más obras de transitabilidad, que son necesarias para la metrópoli. “Esperamos invertir más de S/ 40 millones. Invertiremos en la avenida Perú, Húsares de Junín, la urbanización Daniel Hoyle, Las Quintanas, entre otros”, expresó José Ruiz.

El área de intervención, incluidos todos los complementos de la vía, fue de 118.068 m2. El monto invertido en la obra fue de S/ 4 millones 666 mil 979. El alcalde vecinal de El Bosque, Javier Rodríguez, agradeció a los gestores de los trabajos realizados y destacó que la obra entregada ha cambiado el rostro de la urbanización.