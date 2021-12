Joven de 18 años quedó postrada en cama tras volcadura de combi: “El chofer está desaparecido”

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

En Santa Anita, una combi se volcó y dejó a los pasajeros heridos. Tras el hecho, el conductor y cobrador del vehículo se dieron a la fuga. Una de las víctimas del accidente de tránsito es una joven de 18 años que quedó postrada en cama.

Kelly Flores Solano había abordado el vehículo para dirigirse a un centro comercial, cuando este se volcó hacia la pista. La joven salió de la combi, pero esta cayó sobre ella, por lo que le afectó las piernas.

“Me encuentro muy mal, me siento mal. No puedo hacer nada. Me duele todo el cuerpo . Estábamos yendo a comprar, justo ahí el carro frena con fuerza y salgo volando (....) Ya no recuerdo más”, sostuvo la agraviada.

PUEDES VER: Detenidos 131 policías por involucrarse en robo de droga a narcos

Asimismo, indicó que, pese a que han hecho una denuncia a la combi, esta se encuentra a nombre de otra persona, mientras el chofer está desaparecido.

“No me siento bien, quisiera que me ayuden (....) El chofer está desaparecido”, agregó.

Sus familiares denuncian que el Hospital Hipólito Unanue le dio de alta, a pesar de que tiene heridas sangrando.

“Nos han botado, así pese a que está sangrando. No le han querido quitar los vidrios, solo una noche ha estado allí. Su pierna está sangrando. Todo está sangrando, no sabemos cómo curarla o atenderla. No nos han dado indicación . También está afectada en su pecho”, sostuvo Manuel, quien se encontraba con ella en el accidente.

Los médicos no le han precisado el estado de salud de la joven, si va a poder recuperarse o no. Los familiares no cuentan con dinero.