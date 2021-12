Provías iniciará acciones legales contra consorcio ejecutor de carretera en Huancabamba

Iniciarán acciones legales contra consorcio ejecutor. El lunes 27, el director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional, Jorge Ñahue, llegó a la provincia de Huancabamba, ubicada en Piura, para dialogar con las autoridades locales y representantes civiles de la ciudadanía tras la resolución del contrato con el Consorcio Vial Piura, a cargo de la vía Canchaque - Huancabamba, obra valorizada en más de 500 millones de soles.

Como se recuerda, el consorcio, conformado por la Constructora Malaga Hnos S.A, Johe S.A. y Sinohydro Bureau 8 CO. LTD., pidió la resolución del contrato tras no lograr la renovación de las pólizas de seguros.

“ Nosotros como Estado vamos a tomar todas las acciones legales contra esta empresa , porque tiene todavía compromisos, tiene afectados que pagar (...) Nunca he visto una resolución de contrato por no conseguir la aseguradora. Es la obligación del contratista el obtenerla, con los costos que le cueste. Si no quiere gastar, tendrá que asumir las consecuencia y daños que nos causa a nosotros como Estado“, sostuvo Ñahue en la transmisión realizada por Tribuna Libre.

Tras más de tres años de iniciada la ejecución de la vía, Provías Nacional indicó que este proyecto reporta un avance físico de un 28% . En esa línea, el funcionario también reconoció que a lo largo de la ejecución de la obra se percibieron diversas deficiencias en el expediente técnico.

Por otro lado, adicionó que en el mes de abril se comenzaría a efectuar el expediente técnico del saldo de obra; sin embargo, aún no existe una fecha para el retorno de trabajos. Ñahue también manifestó que los recursos para la ejecución de la obra estarían asegurados y que a la contratista solo se le pagará por los trabajos realizados hasta la fecha.

Emergencia

En cuanto a la declaratoria de emergencia solicitada por la población de Huancabamba debido al riesgo que suponen los depósitos repletos de materiales de la obra, el director explicó que el pedido ya fue hecho por el gobernador regional, Servando García, al Indeci, que es el que tomará la decisión.

Como se recuerda, a inicios de mayo se produjo un aluvión que afectó a los distritos de Canchaque y San Miguel de El Faique, debido al deslizamiento en el depósito de material excedente del sector Cruz Blanca de propiedad de la empresa Málaga.

Según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Indeci, el deslizamiento produjo el represamiento de la quebrada Pusmalca, lo que causó daños en viviendas, un local público, cuatro puentes, áreas de cultivo, animales y el sistema de agua potable de varios caseríos.

Asimismo, el último 17 de diciembre, el Indeci reportó un nuevo deslizamiento en Canchaque, el cual provocó el aislamiento de la zona.

Protestas y decepción

Los representantes de la sociedad civil que participaron de la audiencia pública informaron que el próximo 12 de enero del 2022 realizarán una protesta ante lo que consideran un abuso contra la ciudadanía huancabambina. Añadieron que desde hace más de 20 años vienen trabajando para que se ejecute esta vía en la zona.

De la medida de fuerza participará la unidad de rondas campesinas de la provincia, así como la población y los transportistas de la zona. “Esta obra es la columna vertebral para el desarrollo para nuestro pueblo”, aseveraron.