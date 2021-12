Piura: denuncian que municipio piurano entregó panetones en mal estado

El teniente gobernador del Upis Óscar Miranda (Piura), José Luis Yovera Sernaqué, denunció la entrega de panetones en mal estado por parte de la municipalidad de Piura.

Según indicó la autoridad, se trata de 100 panetones y 19 leches chocolatadas que iban con destino a la población de Óscar Miranda, pero al ser revisadas, el producto tenía hongos. “Ellos me dijeron que me acercara a Gerencia de Desarrollo Social el día lunes para recoger unos panetoncitos, lo cual hicimos y empezamos a repartir, pensando que todos están bien, pero no fue así. Hicimos la constatación de este producto y comprobamos que tienen capas de hongos blancos”, denunció el representante del UPIS Óscar Miranda.

Niños piuranos habrían recibido panetón con hongos. Foto: cocinayvino

Al respecto, la comuna piurana, a través de una nota de prensa, rechazó la denuncia por la entrega de panetones vencidos a los niños de la Upis, pues señalan que han sido más de 3.000 beneficiarios los que han recibido dicha ayuda con anterioridad y no se ha registrado alguna situación similar.

Según el comunicado de prensa, el gerente de Desarrollo Social, Ricardo Acuña Carrasco, ha verificado las fechas de vencimiento de estas donaciones que hicieron empresas, para posteriormente ser entregados a los beneficiarios.

“Hemos entregado panetones, leche chocolatada y juguetes a más de 3.000 beneficiarios. No hemos tenido ningún inconveniente. Y hoy sospechosamente el secretario general dice que ha recibido panetones vencidos”, comentó Acuña Carrasco.