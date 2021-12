Discrepancias por horario de clases presenciales en colegios urbanos

El próximo año, los escolares de zonas urbanas deberán recibir clases presenciales por un máximo de cuatro horas cronológicas diarias, como parte de una primera fase, mientras que los niños de ámbitos rurales lo harán en el horario regular. Así lo dispone la norma técnica del Ministerio de Educación (Minedu) para el retorno a los colegios el 2022, la cual también ha puesto en evidencia la falta de acuerdo en los criterios técnicos entre este sector y el de Salud (Minsa).

Ante las dudas de los padres de familia sobre el horario en los colegios urbanos, la viceministra de gestión pedagógica del Minedu, Nelly Palomino, respondió que todos los aspectos de bioseguridad, como el uso de mascarillas, el distanciamiento (un metro) y el número de horas de exposición han sido “coordinados y autorizados por el Minsa”. “Es la autoridad técnica para estos temas y no me atrevería a cuestionarla o contradecirla. Esos protocolos no son de nuestra competencia”.

No obstante, consultado sobre este tema, el mismo titular del Minsa, Hernando Cevallos, dijo que “desconoce el criterio que señala el Minedu”. “Entiendo que lo que plantean es para evitar mayor tiempo de exposición de los niños y porque vienen de clases no presenciales, para que sea un retorno gradual. Lo más importante son las condiciones, es decir, que se cumpla con el distanciamiento, que se use mascarilla”, dijo.

Frente a la falta de acuerdo, la viceministra Palomino luego aclaró que estas coordinaciones se realizaron a nivel de viceministerios y que se trataría de un problema de comunicación. No obstante, subrayó, estas medidas pueden reconsiderarse y actualizarse durante el 2022.

Para el colectivo Volvamos a clases, esta medida es arbitraria, innecesaria y no permitirá la recuperación de aprendizajes.

Por su parte, el exministro Idel Vexler consideró que para primaria e inicial puede ser viable el número de horas, pero para secundaria debería ser seis horas.❖

Claves

Fechas. El primer día de clases será entre el 1 y el 14 de marzo.

Nueva disposición. El retorno a las escuelas ya no será voluntario, sino obligatorio, dice Minedu.

Alimentos. Los quioscos, cafeterías y comedores seguirán cerrados.