Dictan prisión preventiva a sujeto que se llevó a menor de 8 años en La Molina

Este martes 28 de diciembre, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Víctor Andrés Cano Merino, el sujeto que se llevó a una menor de 8 años de su vivienda de La Molina y la regresó después de varias horas de incertidumbre.

Esta decisión la tomó el Juzgado Permanente de Turno de Ate después de analizar y revisar todas las pruebas que presentó el Ministerio Público, entre ellas, las imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa al hombre llevándose a la pequeña y las capturas de las conversaciones que sostuvieron por un mes.

El sujeto, que es 34 años mayor que su víctima, es investigado por el presunto delito contra la libertad en la modalidad de secuestro.

El terrible hecho, que conmocionó a todo un país, ocurrió el último 21 de diciembre y horas después se dio con el paradero del individuo, quien estaba refugiado en su vivienda de San Juan de Lurigancho (SJL).

Un rápido operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la intervención de Cano Merino, quien, al estar acorralado, confesó su delito y relató todo lo que hizo para captar la atención de la niña de tan solo 8 años.

“Me he contactado hace casi un mes. (...) Me movilicé desde acá, mi casa, y tomé un carro hasta La Molina. Conozco la casa porque ella me dio la dirección (…) Cuando la vi, le pregunté por su edad y ella me dijo que tenía 14. Le dije que no parecía y le pedí su DNI. ‘No lo tengo’, me dijo. Bueno, salimos y nos fuimos caminando por dos cuadras”, contó el hombre ante los uniformados.