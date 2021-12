Indígenas anuncian creación de su propio ejército ante asesinato de líderes por mafias

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez Rubio, anunció que vienen gestando un ejército indígena para protegerse de las múltiples amenazas que reciben actualmente: desde narcotraficantes hasta invasores de tierras. Entre 2013 y 2021, 17 líderes de pueblos originarios fueron asesinados, indica el gremio.

“No tenemos otra forma de defendernos ante el aumento de amenazas y de asesinatos. Es el momento de actuar haciendo uso de nuestra capacidad de organización, nuestras armas tradicionales y domésticas”, señaló Aidesep en una publicación el 26 de diciembre.

¿Qué amenazas reciben los pueblos indígenas?

El dirigente Jorge Pérez, en conversación con La República, detalló las principales amenazas que enfrentan las comunidades afiliadas a Aidesep. “Yo soy de Loreto y hace dos años no había narcotráfico. Ahorita, casi todas las comunidades indígenas cuyo territorio está vinculado tienen narcotráfico dentro de ellas. Pero no porque ellos quieren, sino porque están fuertemente amenazados”, comentó Pérez Rubio.

Los territorios indígenas más afectados por el narcotráfico son los que están alrededor del Vraem: Junín, Ucayali, Cerro de Pasco, parte de Cajamarca, Loreto y Ucayali. “Casi todas esas zonas donde hay selva virgen están copadas por los cultivos de coca. Incluso las áreas naturales protegidas y las reservas indígenas para aislados están siendo agujereadas por el cultivo de coca”, alerta el presidente de Aidesep.

"No tenemos otra forma de defendernos ante el aumento de amenazas y de asesinatos", lamentó Pérez. Foto: Jorge Cerdán/La República

El presidente de la Organización Regional de Aidesep Ucayali, Berlín Diques, aseguró en noviembre que más de 24.000 hectáreas han sido invadidas por cocaleros en solo tres comunidades del pueblo Kakataibo (selva de Huánuco). Asimismo, informó que estas mafias han construido narcopistas de aterrizaje y laboratorios clandestinos.

Aidesep denuncia inacción del Estado

En noviembre, una delegación de casi 50 líderes indígenas llegó a Lima para denunciar las amenazas que vienen sufriendo ante las autoridades del Gobierno central. Incluso, se reunieron con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“No se ha logrado nada hasta ahora, no hay acciones concretas. Más bien lo que vemos son líos políticos. No están viendo la necesidad de los pueblos indígenas y la protección de la vida misma”, lamentó el apu Jorge Pérez.

También sostuvo que la Fiscalía ha tomado las denuncias, pero no ven avance en los casos. Pérez Rubio percibe que la Defensoría del Pueblo, pese a haber actuado en primera instancia, “no tiene mucho peso, por lo que se ve que no le hacen caso en las instituciones que deberían entrar en el terreno de los hechos para frenar este problema”.

Indígenas plantean ordenamiento territorial y promoción de actividades económicas lícitas como soluciones. Foto: Jorge Cerdán/La República

Indígenas usarán armas tradicionales para disuadir

El ejército indígena en formación no usará armas de fuego convencionales, sino que empleará arcos, flechas y elementos similares. “Se va a defender con la capacidad organizativa y con las armas tradicionales que tienen los pueblos indígenas, como las flechas”, acotó el dirigente indígena.

Según indica Pérez, no están promoviendo un enfrentamiento directo con los narcotraficantes e invasores de terrenos, sino que lo plantean como una acción disuasiva . “Lo que estamos diciendo, en el fondo, es que no podemos esperar más frente a la seguidilla de muertes de los hermanos indígenas sin que el Estado haga nada”, sostuvo el dirigente loretano.

Ordenamiento territorial como una de las soluciones

Por ahora, principalmente se han involucrado en la gestación del ejército indígena las comunidades organizadas en el Consejo Shipibo Konibo y Xetebo (Coshikox). Uno de sus principales requerimiento es fortalecer el proceso de titulación de comunidades, que solo alcanzó el 20% de su meta en 10 años.

“Los pueblos indígenas están pidiendo titulación; es decir, la seguridad territorial y seguridad jurídica. Están pidiendo actividades económicas como ecoturismo, el manejo de las plantas medicinales, el manejo de los frutales, de las cochas para pesquería sostenible”, relató el apu Jorge Pérez. “Si no se hace nada, las regiones Loreto y Ucayali van a ser una continuación del Vraem”, sentenció el líder indígena.

Nos comunicamos con la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Interculturalidad, pero los representantes de ambas dependencias prefirieron no brindan declaraciones para esta nota.