Gerente de salud: “Playas de Lambayeque no cuentan con protocolos contra la COVID-19″

Tras reportarse gran afluencia de personas en los balnearios de Lambayeque durante la Navidad y el incremento de casos de la variante ómicron en el país, el gerente regional de Salud, Alipio Rivas Guevara, informó que, hasta este martes 28 de diciembre, no se han implementados todos los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus en las playas de este departamento.

Rivas Guevara declaró a los medios de comunicación que solo en las playas de Pimentel y Puerto Eten está en proceso la implementación de medidas sanitarias contra la COVID-19. Precisó que esto debe ser ejecutado por los gobiernos locales con el apoyo de los visitantes.

Los gobiernos locales de los distritos que cuentan con playas en su jurisdicción deben realizar las inspecciones para asegurar la salubridad del agua , tener servicios higiénicos adecuados, lavaderos de manos y que se cumplan con los protocolos establecidos. Además, los municipios necesitan acondicionar los espacios de las playas, implementando unas cuadrículas que permitan el distanciamiento entre grupo de visitantes, entre otros.

“En ninguna de las playas de la región Lambayeque se han implementado todos los protocolos contra la COVID-19. Si bien es cierto, Pimentel y Puerto Eten están en proceso, aún no cumplen con la implementación total de los protocolos. Mientras que no se cumpla con estas medidas, las playas no están aptas para que las personas acudan”, explicó.

Ante la interrogante de un posible cierre de las playas, Rivas Guevara afirmó que esta decisión es una responsabilidad que deben evaluar los alcaldes de los distritos con playas; empero, enfatizó en que han hecho recomendaciones sobre la situación de los balnearios.

Sobre el particular, el funcionario destacó el reporte del índice de calidad sanitaria de playas, el cual reveló que el balneario de Puerto Eten es el único saludable. El muestreo se realizó el 20 de diciembre y estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (Diresa).

“El último 21 de diciembre se ha comunicado (a los municipios con balnearios en su jurisdicción) que la única playa saludable es Puerto Eten y que el resto aún no cumplen con las condiciones adecuadas. Hemos solicitados que se activen todos los protocolos COVID en la playas, pero hasta la fecha no hay respuesta para garantizar que una playa es viable para los visitantes. La función de un cierre o no de un balneario es solo de los alcaldes ”, precisó.

Durante la conferencia de prensa, Rivas Guevara también afirmó que la propagación de casos de coronavirus requiere ser combatida con una mayor responsabilidad de las personas para evitar las aglomeraciones.

“A estas alturas, es necesario que las personas sean más conscientes sobre la enfermedad. Creo que todos hemos conocido a personas con familiares o amigos afectados por este virus, entonces, ¿cómo es posible que muchas personas aún no sean conscientes?”, mencionó.

Mayor control

Por otro lado, Rivas exhortó a los municipios coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio Público las intervenciones que sean necesarias para hacer cumplir las normas contra el coronavirus.

“Las normas se han hecho para cumplirse y, en esto, los gobiernos locales tienen la obligación de hacerlas cumplir”, comentó.