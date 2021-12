Lima tendrá presencia de lloviznas entre diciembre y enero 2022, afirmó Senamhi

Lima presentará días con lloviznas y otros con brillo solar, pero con ráfagas de viento, así lo indicó el ingeniero Nelson Quispe, subdirector de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según lo mencionado por el especialista, estas serán las características principales que predominarán el verano 2022. Asimismo, señaló en Andina que esto se debería al enfriamiento del mar en la zona de la costa del Perú y a la circulación de los vientos que brindan este cambio climático.

“Desde agosto, el mar ha estado enfriándose no solamente en la zona costera del continente. Es decir, desde el Perú hacia Ecuador sino también en el Pacífico Ecuatorial que se encuentra bastante alejado de nuestras costas . Por lo tanto, el mar se encuentra más frío de lo usual y todo esto va repercutiendo en la situación meteorológica que se está presentando en este verano”, acotó.

Por este motivo, entre enero y diciembre, Lima tendrá cielos nublados en horas de la mañana acompañado de garúas, pese al inicio de la temporada de verano. No obstante, para febrero esto irá cambiando y habrá un aumento de la temperatura.

Durante las próximas semanas, los distritos como La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho y Santa Anita sí tendrán cielos más despejados y mayor sensación de calor, pero en las noches la temperatura bajará. Mientras que Chorrillos, Magdalena, Miraflores, San Miguel y otros lugares alejados del mar habrá cielo nublado y la humedad se acercará al 96%.

Por otro parte, Quispe precisó que en la zona oeste se prevé que la temperatura oscile entre 26° C en el día y por las noche, los 20° C. Entre tanto, en la zona este se variará entre 19° C hasta los 28° C. Por último, el experto sostuvo que gran parte de la selva norte y la Sierra presentarán precipitaciones más fuertes por el fenómeno de La Niña.