Arequipa: colegios sin infraestructura para regreso a clases

La publicación de la resolución que dispone el regreso a clases para el 2022 entre el 1 al 14 de marzo, está generando diferentes reacciones. Padres de familia y docentes de la región Arequipa apoyan la medida, pero cuestionan que en algunos colegios públicos no hay condiciones para el retorno , ya que la infraestructura educativa no está preparada.

Para Luis Pacori Vilca, coordinador regional de la Asociación de Padres de Familia (Apafas) Arequipa, el retorno a clases semipresenciales no están tomando su opinión. Explicó que la Resolución Ministerial N°531-2021 dictamina que unilateralmente deben regresar entre el 1 al 14 de marzo del 2022, combinando el trabajo a distancia con el presencial. “Nosotros no estamos en contra, queremos que sí regresen, pero en colegios que sí cumplen con la infraestructura y las condiciones de bioseguridad”, sostuvo.

El dirigente aseveró que no se avanzó en intervenir a los colegios que necesitan arreglos en su infraestructura. Señaló que por esto recién se reunirán con el nuevo titular de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. Le preocupa que solo tengan dos meses para finalizar este proceso de mantenimiento en los planteles.

El secretario regional del Sutep en Arequipa, Hamer Villena, también consideró que hay colegios cuya infraestructura no cumple con los requisitos para el retorno a clases. En zonas rurales, por ejemplo, hay colegios con baños sin desagüe y no hay acceso al agua . “No se están respetando las condiciones mínimas que nosotros hemos pedido que se respete en un acuerdo nacional”, agregó.

Se cae a pedazos

Uno de los colegios que literalmente se cae a pedazos es la I.E. 40158 El Gran Amauta, ubicado en el sector de El Porvenir, distrito de Miraflores. El plantel alberga a 750 estudiantes. Los padres de familia ayer realizaron una protesta, se encuentran preocupados porque sus hijos no tienen donde hacer clases presenciales en 2022 . Ello debido a que la infraestructura de este colegio data de hace más de 50 años. Algunas aulas y pabellones han sido declarados inhabitables hace unos años por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

José Mendoza, presidente de la Apafa de este colegio, recordó que en setiembre pasado el Gobierno Regional de Arequipa debió iniciar la construcción de nuevos pabellones, pero hasta la fecha no se ejecuta. El retraso se debe a que la Municipalidad Distrital de Miraflores no ha subsanado hasta la fecha las observaciones que hizo la región.

“Hemos llamado al gerente de Infraestructura del gobierno regional y nos ha dicho que el municipio no ha devuelto el expediente con las observaciones subsanados, estamos llamando al alcalde, pero no nos contesta”, indicó Mendoza. Los padres de familia no descartan realizar una protesta en los próximos días contra la comuna distrital.

Mendoza agrega que tenían un plan de contingencia para que sus hijos estudien en aulas prefabricadas en las instalaciones de la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro , sin embargo, les informaron que en este centro educativo también habrá obras, por lo que tendrán que usar el espacio que iban a prestarle a los estudiantes del Gran Amauta.

“Estamos preocupados, no tenemos a dónde enviar a nuestros hijos. El ministro de Educación ha anunciado que todos vuelven a clases presenciales el próximo año, pero me parece que no conoce las condiciones de todos los colegios de Arequipa”, cuestionó.

Sutep pide apoyo para alimentos de estudiantes

El dirigente del Sutep, Hamer Villena, indicó que en el plan de regreso a clases se prohíbe el uso de comedores y quioscos en los centros educativos, pero no prevé alguna ayuda para los estudiantes de condición vulnerable. “No han tomado en cuenta el contexto social, los alumnos tendrían que llevarse sus propios alimentos, pero sabemos que en esta época de pandemia hay familias de escasos recursos a quienes el Estado debería darles un bono especial”.

Recordó que, según estadísticas que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) lanzó durante la pandemia, el 30% de hogares en el país habían pasado a condición vulnerable. “Hay que dotar de presupuesto para estas familias”, pidió.