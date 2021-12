Villa El Salvador: poste derribado por choque de bus destruye dos viviendas prefabricadas

En Villa El Salvador, un bus de la empresa de transportes Nuevo Perú chocó contra dos postes de alumbrado público en la avenida 200 millas, en el sector Ampliación Oasis. El accidente provocó que una de las edificaciones cayera sobre dos viviendas prefabricadas, que terminaron destruidas casi en su totalidad.

Uno de los afectados narró a La República que sus familiares, quienes se encontraban dentro de su domicilio, resultaron heridos en su desesperación por salir del lugar antes de su derrumbe.

“Yo estaba trabajando en ese momento, pero acá se encontraban mi hermana, mis sobrinitas, mi sobrino, su señora, todos. Ahorita ellos se encuentran en la clínica porque por la desesperación se han caído, no sabían cómo salir. Ya no puedo ni entrar a mi casa, todo está descuadrado, las llaves no abren”, afirmó el residente.

De acuerdo con los testigos del hecho, el bus de la conocida empresa Los Chinos habría chocado a causa de la excesiva velocidad por ganar pasajeros a su competencia .

“Nosotros tenemos ese problema con los carros de Nuevo Perú o Los Chinos. Acá la pista es angosta y ellos pasan siempre haciendo carreras. Esto es de siempre. Gracias a Dios, en este caso nos ha cubierto (el poste), sino el carro se metía y nos mataba”, señaló otra damnificada.

Además, la vecina precisó que, por el momento, no puede hacer ninguna construcción de material noble. “Por la pandemia, Cofopri se ha detenido, el alcalde tampoco nos da una esperanza de, por ejemplo, tener nuestra constancia de posesión, para al menos poder construir. Ha podido ocurrir una desgracia mayor”, acotó.