SMP: familia busca a menor de 13 años que lleva 10 días desaparecida

Una familia está desesperada y angustiada desde la desaparición de Jazmín Espinoza, una menor de tan solo 13 años. La última vez que fue vista fue el viernes 17 de diciembre en Canta Callao, San Martín de Porres (SMP).

La madre de la pequeña, identificada como Flor Maguiña Silva, sospecha que un adolescente de 17 años está detrás de todo esto. La denuncia ya está interpuesta ante las autoridades.

“Ella estaba en mi casa tranquila, estudiando. Quería terminar bien el año. Estamos muy preocupados por mi niña”, relató la progenitora a este diario.

La menor estaba con un polo y pantalón negro y unas zapatillas blancas al momento de desaparecer. Las personas que tengan algún tipo de información pueden comunicarse al 952 457 255. La familia de la pequeña se lo agradecerá.

Buscan a hombre con trastorno mental que viajó del terminal Plaza Norte

Una situación similar está viviendo la familia de Arnaldo Pablo Gutiérrez Vásquez, quien desapareció el último 25 de diciembre cuando viajaba a Trujillo.

El hombre de 33 años tiene trastornos mentales y se acercó al terminar terrestre Plaza Norte para tomar un bus con rumbo al norte del país. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

Sus allegados están haciendo de todo para hallarlo. Incluso se acercaron a la empresa Expreso Interprovincial Dorado para obtener las imágenes de las cámaras de seguridad; sin embargo, no obtuvieron respuestas.

“Me dirigí a Barranca luego de que el chófer me dijo que lo bajaron en ese punto por no tener ticket. Yo fui, pero en su cámara de seguridad no se ve que mi hijo bajó del carro. Yo pido al chófer hacer memoria para localizarlo”, relató la señora Angélica Vásquez, madre de Arnaldo Gutiérrez.