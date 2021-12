SJL: sujetos acuchillan a reciclador para robarle 20 soles

Dos sujetos apuñalaron a un reciclador para arrebatarle los únicos S/20 que tenía en sus bolsillos. El hecho ocurrió en la avenida Los Postes, en la urbanización Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

Según las cámaras de seguridad que grabaron los hechos, el hombre identificado como Raúl Rivera Abregu se encontraba manejado su bicicleta cuando de un momento a otro, los hampones lo atacaron para poder arrebatarle sus pertenencias. Sin embargo, tras resistirse por unos minutos al robo, los delincuentes lo apuñalaron en el pecho.

“Tenía S/20. Casi me matan. Yo me resistí. Uno me agarró y el otro en cuestión de 10, 20 segundos o menos, me apuñaló”, señaló a América Noticias.

Rivera fue auxiliado por su hermano, quien lo acompañó y lo condujo al hospital más cercano, donde finalmente le terminaron cociendo la herida que tenía en el pecho y donde los médicos indicaron que se trató de un corte superficial, pero muy cercano al corazón.

“Casi matan a mi hermano por S/ 20, los doctores dijeron que tuvo suerte”, dijo el familiar de la víctima.

Los vecinos de la zona afirman que la delincuencia en esa zona es de todos los días por lo que pidieron a la comuna mayor seguridad.

“Los robos son de todos los días, uno no puede salir tranquilo de su casa. Hasta miedo nos da, nuestros hijos no salen ni a los parques ni a las tiendas. Le pedimos al alcalde que traiga más serenazgos. A la Policía que circule por aquí vivimos asustados”, indicó uno de los vecinos.