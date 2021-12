Melisa González Gagliuffi: a dos años de su muerte, aún buscan justicia para Joseph Huashuayo

Eran las 8.00 a. m. del viernes 11 de octubre de 2019. Joseph Huashuayo Tenorio (28), Christian Buitrón Aguirre (35) y Luis Vega Palacios (31) caminaban en la vereda de la cuadra 9 de la avenida Javier Prado Oeste en San Isidro cuando la camioneta que manejaba Melisa González Gagliuffi embistió contra ellos, tal como se muestran en las cámaras de videovigilancia de los edificios aledaños.

Las imágenes registradas muestran el momento en que la camioneta impacta contra los tres jóvenes que iban a realizarse un examen médico para un trabajo. Sin embargo, pese a las pruebas remitidas al fiscal y los alegatos presentados, la investigación del caso quedó prácticamente paralizada durante estos últimos dos años.

La madre de Joseph Huashuayo, Nancy Tenorio, ha sufrido en carne propia lo que es no conseguir justicia en el Perú. Por más de dos años, la progenitora ha tenido que ser la voz para las víctimas del accidente y exigir que el caso no se archive, sino continúe. Ahora, luego de idas y venidas, los informes orales del juicio se darán el próximo martes 28 de diciembre a las 4.00 p. m. ; no obstante, ella teme que “otra vez se dé la espalda a los afectados”.

Un caso sin responsables

“La dejaron libre al mes y medio de la prisión preventiva, pese a todo”, relata Nancy Tenorio. A pesar de contar con el informe policial de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito y los videos donde se observa el accionar de la conductora, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Lima revocó dicha sentencia y la dejó en libertad mientras continuaba el juicio. Sin embargo, tras la pandemia, todo quedó trunco y sin ningún responsable.

Mientras la mamá de Joseph Huashuayo intentaba por todos los medios que el caso se reanude en 2020, nunca obtenía respuesta por parte del Poder Judicial. Durante este período, cambió de abogado ante el poco avance y el temor de un archivamiento. “El tiempo se estaba dilatando. La Fiscalía no seguía el proceso y no se apuraba. La otra parte tiene (abogados) legistas y ellos apelan todo lo que quieran, pero ¿yo? Después de tanto dolor y tengo que estar detrás para obtener justicia ”, exclamó.

Mamá de Joseph Huashuayo pide la sentencia máxima contra Melisa González Gagliuffi. Foto: Alexandra Ortega / La República

De acuerdo a la actual abogada del caso, Marlene Palma, en estos últimos meses del 2021 empezaron a realizar más presiones al juzgado para que nuevamente las investigaciones continúen.

“Hemos estado presionando al juzgado. Uno por inactividad que conviene a la otra parte porque se puede dar una prescripción o, mejor dicho, una anulación de la sanción por el largo plazo. Hemos tomado acciones inmediatas como incluir la pericia de accidentología vial donde se conoce que la señora Melissa manejaba a una velocidad mayor a la de 60km/h y hemos añadido el perfil de Joseph, la calidad humana y los proyectos de vida que quedaron truncos tras su muerte”, indicó.

Así también, tanto la defensa como la madre resaltaron que Melisa González Gagliuffi no actuó de manera adecuada tras suscitado el accidente e, incluso, el fallecido Joseph Huashuayo tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Arzobispo Loayza a varias cuadras del lugar de los hechos.

“Había varias clínicas cercanas, a solo metros estaba la Clínica Javier Prado o la Ricardo Palma, pero ella no dijo absolutamente nada. En vez de socorrerlo, lo dejó morir. Ella dejó que lo llevasen a un hospital que quedaba a una hora. Mi hijo seguía con vida y murió sin auxilio. Murió justo entrando al hospital. El camino era muy largo ”. señaló Tenorio.

Cámaras de seguridad captaron cómo el auto de Melisa González Gagliuffi impactó contra los jóvenes. Foto: captura de Panamericana

Lamentablemente, pese a todos los años, el pedido de Melisa González Gagliuffi sigue siendo la libertad: no purgar pena ni pagar la reparación civil. “Ella ha continuado con su vida como si no hubiera pasado nada, pero no observa que hay personas que aún buscan justicia”, mencionó Palma.

El sueño de Joseph y la paralización de su futuro

El 11 de octubre de 2019, Joseph Huashuayo Tenorio salió de su casa rumbo a San Isidro para ir a ver algunos trabajos junto con sus otros dos amigos. Ese día portaba una mochila con su laptop, ya que después de ello iba a dirigirse hacia la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para ver su proyecto: la construcción de un tren de alta velocidad que tenía como rutas Lima-Pisco-Tacna.

“Joseph tenía ese gran sueño: realizar el tren que permitirá que otros comerciantes puedan traer más rápido sus productos. El proyecto lo estaba realizando con otros dos compañeros y ya lo habían presentado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solo esperaban la aprobación”, contó su madre.

“Él quería que las personas vayan seguras y que no haya accidentes. ¿Irónico, no?”, agregó. Nancy Tenorio recuerda que su hijo era un alumno destacado en la carrera Ingeniería Civil en la UNI. Incluso, llegó a ser presidente de la organización estudiantil de su especialidad.

Joseph ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería en el 2009. Previamente, ya había alcanzado vacante en la Universidad Nacional Federico Villareal. Amaba la música. Amaba la vida. “Era muy querido por todos. Me duele tanto que haya muerto de esta manera. Él tenía muchos sueños, muchos anhelos. Todo quedó ahí tras el accidente”, detalló.

El rector de la UNI, Pablo Alfonso López Chau Nava, también lamentó la pérdida de uno de sus egresados e invocó a que se haga justicia. “Nosotros como la UNI respaldamos a la mamá de la víctima. Esperamos que pronto haya justicia para este joven que tenía un proyecto prometedor que no logró ver cumplir. No se sigan burlando”, refirió.

Rector de la UNI se reunió con la madre del egresado Joseph Huashuayo y mostró su apoyo ante el caso. Foto: La República

Piden cárcel efectiva para Gagliuffi

A dos años y dos meses del caso, la familia de Joseph Huashuayo solo pide que Melisa González Gagliuffi cumpla con la pena máxima de ocho años de prisión efectiva.

“Esperemos que se dé un escarmiento a las personas responsables. Sea con dinero o sin dinero, los ciudadanos deben respetar las señales de tránsito. Todos los que manejan el volante y que no se repita otra vez una víctima como Joseph o como otros”, invocó la madre.

Asimismo, agregó que espera que Melisa González Gagliuffi no sea eximida de los cargos por homicidio culposo agravado. “En los videos se observa que nadie le cierra el paso. Ella avanza a velocidad y en un momento se distrae. Ahí, el carro se va contra los tres jóvenes. Ella dice que iba a 50 km/h, pero no, ella iba más del límite permitido. Ella no ha cubierto ningún gasto de Joseph. Y al ver que el juicio avanzó intentó comprar nuestro silencio ”, declaró Tenorio.

La familia de Joseph Huashuayo exige justicia y no dinero. A dos años del caso, esperan que el Poder Judicial tome cartas en el asunto y que los responsables no se sigan burlando de las víctimas.