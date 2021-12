Independencia: delincuentes encañonan a dos niños y se llevan más de 8.000 soles en equipos

Con información de Mary Luz Aranda/ URPI-LR

En Independencia, dos menores de edad fueron víctimas de la delincuencia, luego de que dos hampones ingresaran a sus viviendas, los encañonaran y se llevarán equipos informáticos valorizados en más de 8.000 soles.

El hecho ocurrió en vísperas de la Nochebuena. El último 24 de diciembre, en horas de la madrugada, unos delincuentes entraron a la casa y arrebataron laptops y televisores.

“Yo me encontraba en mi dormitorio en el tercer piso, mis hermanos en el segundo. Los delincuentes treparon hasta el segundo piso y entraron a la habitación de mis hermanos menores. Los encañonaron para sacar el televisor empotrado en la pared. Ellos no dijeron nada ”, explicó Karen, una de las afectadas.

Asimismo, la agraviada indicó que sus hermanos no dijeron nada hasta el día siguiente, debido a que se quedaron atemorizados.

“Esperaron hasta que entre a la habitación para abrazarme y decirme que sacaron el televisor. No quieren dormir, lloran”, detalló.

El delito quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se observa el modus operandi de los malhechores.

“Se observa que se están trepando. Se ve lo que se están llevando. Yo estaba en mi dormitorio, durmiendo y no me percaté de nada. No hicieron bulla ”, relató.

La situación se agrava porque la víctima es quien ocupa el lugar de madre para sus hermanos, debido a que sus padres fallecieron tras infectarse de COVID-19. Además, enfrenta una deuda del Banco de Crédito del Perú.

“Me dejaron tres niños menores de edad. Las laptops y el televisor eran material de estudio de mis hermanos. (...) Necesito el material de estudio también, soy técnica de enfermería”, puntualizó.

Por otro lado, cuando realizó la denuncia, los efectivos policiales solo tomaron la información y las huellas. “Me dijeron que perdiera la fe porque no voy a poder recuperarlos”, recalcó.