Chorrillos: mujer cae de la azotea y sobrevive por auto que amortiguó su caída

En Chorrillos, una mujer se salvó de morir luego de que un auto amortiguara los golpes que sufrió tras caer de la azotea de un edificio.

El impacto fue oído por los vecinos, quienes avisaron a los bomberos para evacuarla al centro médico más cercano.

“Yo he estado acá afuera y hemos escuchado un ruido como si se reventara una llanta. Salgo a mirar y el señor del departamento 104 me dice: ‘Llama a los bomberos (…) Consciente se la han llevado, pero no sabemos su situación”, contó una moradora a América Noticias.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se observa a la mujer tendida, y cómo los bomberos acuden a su encuentro. Según una de las vecinas, la mujer presentaba señales de un cuadro de depresión y no descartan que haya sido un intento de suicidio.

“Ella se sentía cansada, viene sufriendo enfermedades hace tiempo, pero no son graves (…) Arriba en la azotea tenemos videos y se ve que sube por la torre”, expresó.

La mujer sobrevivió debido a que el auto con el que impactó amortiguó la caída. La Policía investiga el caso.

“Es una persona muy buena, muy amable, muy bromista. De verdad a mí me ha dolido mucho que haya pasado esto porque es mi amiga y hemos jugado mucho con ella”, comentó la vecina.

Canales de ayuda

El Minsa implementó la línea 113, opción 5, para brindar orientación en salud mental de manera gratuita. También puedes comunicarte al 0800 00194 de Unicef, una línea de ayuda denominada Aligerando mochilas.