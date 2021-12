Chiclayo: niño vende almanaques para pagar operación de perrita que rescató

Un niño de siete años es noticia al encabezar una cruzada para adquirir fondos y poder costear los gastos de la operación de cadera de una perrita que rescató una semana atrás. El menor, de nombre Dereck, natural del distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo (región Lambayeque), narró que la recogió en la esquina de su vivienda y se percató de que no puede caminar.

Él y sus dos hermanas, en compañía de su progenitora, tienen a la venta 500 almanaques que fueron donados, los cuales servirán para pagar los 2.000 soles de la intervención que requiere . Cada almanaque cuesta S/ 2, por lo que aún existirá un déficit.

“Sí está fracturada; ya le hicimos su placa. Yo me la encontré a Princesa en la esquina de mi casa. Yo vivo en la caleta Santa Rosa y me la traje pensando que era mi otra perrita. Fue un reto difícil porque mordía y no tenía confianza”, contó el pequeño a este diario.

Al respecto, su madre, Cory, reconoció el gran afecto que tiene su vástago hacia los animales. “Ese fue su gran corazón. Este año hemos recogido 40 perritos”, relató. Además, señaló que, desde el mes de abril, su hijo le dio toda su propina para que juntos iniciaran la fabricación de casitas paras animales, cuya venta les permite mantener el refugio.

Dereck, sus hermanas y su madre tienen un albergue llamado Mis Hermanos de 4 Patas, donde acogen a 30 perros.

Refugio animal en Chiclayo. Foto: Rosa Quincho