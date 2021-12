Arequipa: 750 estudiantes del colegio Gran Amauta sin aulas para el 2022

Arequipa. Los padres de familia de 750 alumnos de la I.E. 40158 El Gra Amauta, ubicada en el sector de El Porvenir, distrito de Miraflores, se encuentran preocupados porque sus hijos no tienen donde hacer clases presenciales el próximo 2022.

La infraestructura de esta institución educativa data de hace más de 50 años. Algunas aulas y pabellones han sido declarados inhabitables hace unos años por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

José Mendoza, presidente de la Apafa de este colegio, recordó que en setiembre pasado el Gobierno Regional de Arequipa debió de haber iniciado la construcción de nuevos pabellones, pero hasta la fecha no se ejecuta. El retraso se debe a que la Municipalidad Distrital de Miraflores no ha subsanado las observaciones que hizo el gobierno regional.

“Hemos llamado al gerente de Infraestructura del gobierno regional y nos ha dicho que el municipio no ha devuelto el expediente con las observaciones subsanadas. Estamos llamando al alcalde, pero no nos contesta”, indicó Mendoza. Los padres de familia no descartan realizar una protesta en los próximos días contra la comuna distrital.

Traslado frustrado

Mendoza agrega que tenían un plan de contingencia para que sus hijos estudien en aulas prefabricadas en las instalaciones de la I.E. Francisco Javier de Luna Pizarro; sin embargo, les informaron que en este centro educativo también habrá obras, por lo que tendrán que usar el espacio que iban a prestarle a los estudiantes del Gran Amauta.

“Estamos preocupados, no tenemos a dónde enviar a nuestros hijos. El ministro de Educación ha anunciado que todos vuelven a clases presenciales el próximo año, pero me parece que no conoce las condiciones de todos los colegios de Arequipa”, cuestionó.