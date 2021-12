¿Es feriado este lunes 27 de diciembre en el Perú?

Según el Decreto Supremo 161-2021-PCM, que estableció el Gobierno de Pedro Castillo, el último viernes 24, lunes 27, viernes 31 de diciembre del 2021 y el lunes 3 de enero del 2022 han sido declarados como días no laborables. Este beneficio aplica a nivel nacional, tanto para el sector público como para el privado. No obstante, este último podrá acogerse a la medida con un previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores. A continuación, te contamos más detalles sobre este lunes 27, declarado como día no laborable.

¿Será feriado en Perú este lunes 27 de diciembre?

No, este lunes 27 no es feriado, pero sí ha sido declarado como día no laborable. Esto quiere decir que los trabajadores del sector público podrán descansar ese día y, en un periodo de 10 días o en el momento que la entidad lo establezca, deberán devolver las horas. Por el lado del sector privado, esta medida se aplica con un previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

¿Qué es un día no laborable y para quiénes aplica?

Los días no laborables son declarados por decretos supremos del Gobierno de turno. De esta forma, son disposiciones que da el Estado para fomentar e impulsar la reactivación económica con actividades beneficiosas para el país, como el turismo interno. La medida aplica para el sector público, cuyos empleados podrán descansar el 27 y deberán reponer las horas en un periodo de 10 días. Por otro lado, los trabajadores del sector privado podrán acogerse a esta medida con una previa coordinación con el titular de la empresa.

¿Por qué se decretó como día no laborable este lunes 27?

Este lunes 27 de diciembre ha sido declarado como día no laborable con el fin de impulsar el turismo interno y la reactivación económica. El Gobierno dispuso que los días viernes 24, lunes 27, viernes 31 de diciembre y el lunes 3 de enero del 2022 serán días no laborables para que se puedan juntar con los feriados del 25 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022. De esta forma, los ciudadanos podrán tener fines de semana largos donde podrán hacer turismo interno.

Feriados que quedan en diciembre de 2021

Para el mes de diciembre ya pasaron todos los feriados, que fueron el miércoles 8 (día de la Inmaculada Concepción) y el sábado 25 de diciembre (Navidad). El próximo feriado cae el 1 de enero del 2022.