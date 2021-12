COVID-19: ¿será el 2022 el año en que se controle al virus?

Mientras disipa el temor a la nueva variante del coronavirus, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó que el 2022 ‘’tiene que ser el año del fin de la pandemia’'. Y agregó que ‘’debe ser el comienzo de algo más: una nueva era de solidaridad’'.

El funcionario dijo seguir teniendo esperanza porque los científicos ahora conocen mejor al virus y el mundo ya dispone de herramientas para hacerle frente. Y pidió priorizar las vacunas en la población que no ha recibido ninguna dosis, pues ómicron o cualquier variante afecta más a aquellos que no han sido inmunizados.

Sin embargo, para Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, el fin ‘’ni siquiera está cerca’'. Señaló que la desigualdad de vacunas es ‘’la injusticia más horrible del 2021′'.

Pero Adolfo García Sastre, epidemiólogo del Hospital Monte Sinaí, de Nueva York, indicó que sí hay una posibilidad de que ómicron sea el fin de la pandemia como la conocemos. Si bien se parece a un virus respiratorio normal en humanos y aún es capaz de dar lugar a muchas infecciones, la dosis de refuerzo y una inmunización que se base más en la variante ayudaría a terminar con los problemas que ha traído el virus.

Asimismo, declaró que prevé, tras la actual ola de contagios, que ‘’una vez que se domine a ómicron será difícil que haya otra ola’', aunque pidió cautela al interpretar los datos. Y consideró poco probable que aparezca una variante más transmisible que la que preocupa ahora, pero eso no implica que no puedan surgir versiones del SARS-CoV-2 con un mayor escape de anticuerpos.

Al respecto, el virólogo Juan More explica que, precisamente, ‘’lo que se busca con la vacunación es que la población desarrolle cierta inmunidad para que se pueda convivir con el virus’' porque no desaparecerá. Los casos se presentarán de tiempo en tiempo, sobre todo en regiones donde hay baja cobertura de inmunización. ‘’El virus probablemente sea el quinto coronavirus en el futuro. Hay que recordar que son cuatro coronavirus con los que convivimos normalmente y no nos pasa nada. Bajo ese principio podemos controlar este virus’'.

También consideró que se tiene que priorizar la inoculación de los que no tienen ninguna dosis y que la de refuerzo debería ser para personas comórbidas y adultos mayores.

Mientras tanto, para Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, el tema es controversial. ‘’De hecho es el deseo de muchos que ómicron sea un virus más, pero no hay seguridad que será así'’.

Hoy en día el problema son los no vacunados porque aún tienen riesgo de agravar. Aunque, por el momento, algo a favor es el hecho de que ómicron está ayudando a que disminuya el número de personas sin vacunar y que aumente el de las que van por su refuerzo.

Todavía no se pueden saber muchas cosas con certeza, pues no ha pasado suficiente tiempo, añade Mayta-Tristán, pero ‘’definitivamente si hay un despegue de una tercera ola por ómicron el escenario no será como el de la segunda ola porque tenemos a la mayoría de la población con algún nivel de protección’'.

No obstante, un problema que persiste es el sistema de salud y su rápida saturación. Por ello, importa reforzar la campaña de comunicación para que la población asista a inocularse.

En tanto, More explica que, según hallazgos preliminares, el virus ahora suele replicarse en el tracto respiratorio superior y ya no el inferior. Sin embargo, reiteró que se debe ser cauto y no descuidar la vacunación.

Largas colas en algunos vacunatorios

Para muchas personas el mejor regalo por Navidad fue recibir una dosis más de la vacuna contra el Covid-19. En el día se observó a cientos de ciudadanos acudir a los distintos vacunatorios, como el de la Costa Verde y del parque zonal Mayta Cápac, en San Martín de Porres, para inmunizarse.

El Minsa recordó que, además de la vacunación completa, es importante usar doble mascarilla o una KN95 y mantener los espacios ventilados.

Al menos 5.000 vuelos fueron cancelados en todo el mundo previo a la Nochebuena y durante Navidad debido al impacto de la variante ómicron sobre el personal de las líneas aéreas, indico Flight Aware.