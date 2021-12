Minsa: El 23% de los 49 pacientes con ómicron en el Perú no se vacunaron contra la COVID-19

La variante ómicron continúa desplazándose en territorio nacional. Aunque todavía el Ministerio de Salud (Minsa) no ha comunicado casos en las regiones, el ministro Hernando Cevallos detalló que el número de infectados por el nuevo linaje del coronavirus se ha elevado a 49; todos ellos en 17 distritos de Lima Metropolitana y Callao.

En entrevista con RPP, Hernando Cevallos indicó que, del total de casos, el 77% recibió al menos una dosis. Es decir, el 23% restante no había recibido ninguna dosis contra la COVID-19. También sostuvo que hay casi cinco millones de personas que no se han vacunado.

“La elevada contagiosidad de esta variante hace que no respete a las personas que están vacunadas. De los 49 casos, el 77% han recibido una o dos vacunas e incluso la tercera. No basta la vacunación, hay que usar la mascarilla, respetar el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones que hemos visto en Navidad y esperemos que no se repita en Año Nuevo”, explicó.

¿Qué es la variante ómicron?

De acuerdo al Minsa, es la nueva variante del coronavirus que ha sido detectada y considerada como “variante de preocupación” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las variantes alfa, beta, gamma y delta también se encuentran en esta categoría.

Por su alto número de mutaciones genera preocupación porque es muy contagiosa a un ritmo superior a las de otras variantes. Por el momento, una dosis de refuerzo de las vacunas ayuda a reforzar las defensas. En el Perú el refuerzo es con Pfizer.

¿Cuáles son los síntomas de la variante ómicron?

Los síntomas reportados son leves y no se ha registrado cuadros severos: