Los héroes sin capa que luchan contra la COVID-19

“Tengo una segunda oportunidad (...) De las secuelas físicas ya estoy bastante recuperada, pero la parte emocional aún me es difícil”, narra Elvia Livaque, quien tras una ardua batalla y a sus 63 años logró vencer al COVID-19.

Elvia Livaque. Logró vencer al COVID-19 tras permanecer 70 días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Foto: difusión

Ella se contagió en su vivienda, luego de que un familiar presentara síntomas. Cuenta haber sentido temor tras disminuir su nivel de saturación a un 87%. “Tenía mis pulmones afectados. Yo sabía que no podía resistir a esta situación tan difícil, incluso les dije a mis hijos que ya no me llevaran a un hospital”, menciona. No obstante, sus familiares y colegas la acompañaron a luchar contra este terrible virus. Sus tres hijos, colegas y vecinos iniciaron una campaña para conseguir una cama UCI, escasas durante la segunda ola.

Es así como en marzo fue internada en el hospital Negreiros, en el Callao. Debido a su grave diagnóstico fue derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos, lugar donde perdió el conocimiento y permaneció durante 70 días. Al despertar señala haber visto al que considera un ángel, un enfermero que leyó una carta que, días antes, sus hijos le habían enviado con motivo del Día de la Madre. “Te esperamos en la casa”, fue la frase que más emocionó a Elvia y la que hizo unirla entre lágrimas al profesional de la salud que durante todos esos meses, hasta junio, estuvo a su cuidado.

PUEDES VER: Coronavirus Perú: estas fueron las noticias del 25 de diciembre

La directora del colegio Jorge Chávez Darntell por más de 26 años cuenta que tuvo secuelas físicas. “No podía caminar, me llevaban a la cama cargada. Mis manos temblaban demasiado”. Añade que ha perdido parte de la audición, pero que gracias a sus terapias la situación ha mejorado.

Ahora, ya con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, se siente más segura. Si bien asegura que debemos seguir cuidándonos y mantener las medidas de bioseguridad, dice que se colocaría todas las dosis que sean necesarias para evitar que la COVID-19 sigue afectándola. “Tengo una misión que cumplir, que es convencer a las personas, a los padres de familia de mi colegio, de que se vacunen. Mi compromiso es con la sociedad”, precisa Elvia, quien perdió familiares y colegas debido al SARS-CoV-2.

Óscar Huamán. Visita comunidades lejanas para desbaratar los argumentos falsos contra la vacunación. Foto: difusión

Héroe con bata

En el Perú, los casos detectados de COVID-19 bordean los 2,2 millones. Gracias al trabajo del personal de salud, el 90% de estas vidas fueron salvadas.

Carmen Terrazas es médico intensivista del hospital Sabogal. Durante la primera y segunda ola dedicó su tiempo a atender a decenas de pacientes que llegaban buscando una cama UCI. “Fue un desastre sanitario, nosotros no estábamos preparados para todo ello”, señala.

Como intensivista vio de cerca el sufrimiento de familiares, amigos y hasta colegas. Incluso, señala, vio morir a gran parte de los integrantes de una familia que se infectó de COVID-19. “Ver familias enteras hospitalizadas, en UCI. La mamá, el papá y el hijo, fue terrible”, afirma.

Y en medio de un incremento de casos por la variante ómicron, dice estar preparada para enfrentar una tercera ola. Sin embargo, pide continuar apoyando al personal de salud con indumentaria adecuada. “Estamos al pie del cañón”, dice.

Exhibición. El Minsa ha elaborado una muestra fotográfica en honor al trabajo de médicos, enfermeras y auxiliares. Foto: Minsa

La vacunación no para

En febrero se inició la inmunización contra la COVID-19 en el Perú y con ello la esperanza de estar protegidos. Katherine Melgar, licenciada de Enfermería del hospital de Sandia, en Puno, es una de las principales impulsoras de esta campaña. “Para nosotros, la vacuna, sea cual sea la marca, es esperanza”.

Su rostro aparece en una muestra fotográfica itinerante que el Ministerio de Salud ha instalado en homenaje a los profesionales de la salud que vienen luchando contra la pandemia.

Al igual que ella, Óscar Huamán es un técnico de enfermería que viaja más de 8 horas para batallar contra la información falsa, en Ayacucho.

Habla lenguas originarias y utiliza diferentes medios para llegar a las comunidades más lejanas. “Queremos erradicar argumentos falsos en contra de la inmunización. No queremos perder más personas”, señala.

Han pasado dos años desde que se dio a conocer el primer caso en Wuhan, China. Durante este tiempo, nuestros profesionales de la salud han batallado para salvar vidas. En el camino muchos sucumbieron ante el virus; y los que no, se hicieron más fuertes y siguen luchando.

Dato

Médicos fallecidos. Al menos 551 médicos han perdido la vida producto de la COVID-19 a nivel nacional.

Contagios. En total, se han reportado 18.086 casos de médicos infectados con el virus.