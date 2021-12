Majes II: consejeros de Arequipa siguen con dudas sobre adenda 13

La venta de los activos de la empresa española Cobra concitó diversas reacciones entre los consejeros regionales de Arequipa.

La noticia se divulga a días de discutirse la adenda 13 para Majes II. Cobra ejecuta este proyecto agroindustrial paralizado desde 2017. La obra no se retomará mientras no se firme el adicional al contrato para cambiar el sistema de riego. Cobra tiene apuro en cerrar el acuerdo a pedido de sus nuevos propietarios: Vinci, el grupo industrial francés que ahora tiene el 51% de los derechos políticos y económicos de esta empresa. Mientras que ACS, dueña original de Cobra, se quedará solo con el 49%.

La megaoperación reavivó entre los legisladores el argumento de que Cobra no tenía el sustento financiero para afrontar Majes Siguas II.

José Luis Hancco, consejero regional, aseguró que con la venta, Cobra no actuó de manera transparente con su socio, el Gobierno Regional de Arequipa. “Con mayor razón nos preocupa la adenda”, sostuvo. Señaló que su objetivo es dejar todas las cuentas en orden y por eso “presionarían” con su aprobación hasta antes del 30 de diciembre, último plazo aceptado de suspensión del contrato.

Silvio Arias, consejero regional, deslizó que buscarían cerrar todas las cuentas por cobrar este año.

En los talleres para socializar la adenda en Arequipa, Joaquín Roura, gerente de Cobra, enfatizó que llevan en total más de US$ 60 millones de inversión en el proyecto Majes II. Solo por obras gastaron US$ 42 millones, además del gasto por la tuneladora que costó US$ 35 millones que servirá para hacer el túnel Trasandino. Mediante un acta en 2017, entre el GRA y Cobra, acordaron que la empresa podía realizar trabajos de los primeros expedientes. “Se acordó que se pagaría cuando se aprobara la adenda o el quinto desembolso. En la actualidad por obras llevamos invertidos US$ 42 millones cosa que no tenía que ser, porque estaba bien claro que la primera fase la financia el Estado y la segunda la concesionaria”, refirió Roura.

Para Harberth Zúñiga, el tema de la venta de Cobra y la adenda 13, son dos cuerdas totalmente separadas. El consejero explicó que la propuesta de cambio tecnológico es un tema técnico. “¿Acaso va a cambiar la posición de ProInversión o el informe de Contraloría? Esperar hasta enero no van a cambiar las cosas”, señaló. Zúñiga acotó que van a esperar cómo reaccionará la empresa francesa mayoritaria ante Majes II. “Esperamos que sean más diligentes que los españoles”, añadió.

Hancco y Arias sostuvieron que es mejor aplazar hasta antes del 30 de enero el debate de la adenda 13 que modificará el presupuesto total de la obra en US$ 104 millones.

Para Zúñiga en cambio es seguir aplazando la inversión que no solo beneficiará a Arequipa sino a la macro región sur.