Buscan a hombre con trastorno mental que viajó del terminal Plaza Norte en Lima hacia Trujillo

Informe de Mary Aranda / URPI-LR

Arnaldo Pablo Gutiérrez Vásquez, de 33 años, desapareció el último lunes 20 de diciembre, luego de abordar un bus interprovincial desde el terminal Plaza Norte en Lima hacia Trujillo. Este último lugar a donde nunca llegó.

La familia denunció que la empresa Expreso Interprovincial Dorado, a través de La República, de no facilitarles los medios para la búsqueda de su pariente, quien padece desde adolescente de trastornos mentales.

“Me dirigí a Barranca, luego de que el chófer me dijo que lo bajaron en ese punto por no tener ticket. Yo fui, pero en su cámara de seguridad no se ve que mi hijo bajó del carro. Yo pido al chófer hacer memoria para localizarlo”, relató la señora Angélica Vásquez, madre de Arnaldo Gutiérrez.

El desaparecido requiere de sus medicamentos con urgencia porque sin estas medicinas podría volverse una persona violenta. Además, que no contaría con dinero ni teléfono celular para comunicarse.

El hombre de 33 años vestía un polo blanco, pantalón jean azul, zapatilla verde y una mochila negra. Cualquier información, la familia pide que se comuniquen a los siguientes números: 955 417 444 o 966 405 228.

Asimismo, este diario se contactó con la empresa interprovincial a fin de obtener su descargo; sin embargo, no obtuvo respuesta.