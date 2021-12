Signos de alerta y cómo proteger a los niños de acosadores sexuales de internet

¿Tu hijo pasa muchas horas en internet? En el Perú, el 53% de los menores de 6 a 17 años tiene acceso a internet, sobre todo a través del celular, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los más pequeños corren diversos riesgos que exponen su salud física y emocional en caso naveguen en el ciberespacio sin la adecuada supervisión de los padres. ¿Cómo resguardar a los menores de posibles pedófilos o personas que quieren dañarlos?

Sin ánimos de demonizar los contenidos en la web, es importante que los tutores conozcan cómo proteger a sus hijos de adultos que se hacen pasar por niños para secuestrarlos, pedirles contenidos de índole sexual a través de sus cámaras web o, en casos más graves, introducirlos a redes de explotación sexual infantil, según advierten diversos estudios internacionales y especialistas en salud mental consultados por La República.

Esto se pone en evidencia a raíz del reciente caso de una niña de apenas 8 años que fue captada por un sujeto de 42 identificado como Víctor Andrés Cano Merino, quien se la llevó desde la puerta de su casa en La Molina y la retuvo durante varias horas antes de devolverla hasta su hogar, luego de la denuncia y angustia de sus padres.

Precisamente, un reciente estudio de Plan International ¿Libres para estar en línea?, realizado en 22 países, reveló que al menos uno de cada custro adolescentes ha sido víctima de acoso en línea. Además, confirmó que el hostigamiento se da desde los ocho años y que el pico más alto se sufre entre los 12 y 18 años, y las principales víctimas son las niñas.

Asimismo, la investigación explicó que las consecuencias que trae este delito son fatales: una de cada cinco niñas queda sintiéndose insegura, 39% de ellas pierde su autoestima y, al menos, el 38% se sienten estresadas constantemente.

Crear espacios seguros en el entorno real y digital

Niñas y niños de varias generaciones crecieron bajo las constantes advertencias de sus padres, como “No hables en la calle con desconocidos”, “no aceptes caramelos de personas que no conozcas”, “no te subas al auto de un extraño”. Al igual que en el mundo real, en el mundo digital los menores necesitan tener reglas claras de uso.

La médica psiquiatra María Roxana Vivar Cuba, directora de la Dirección de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, advierte que es importante que el uso de computadores, celulares y tablets esté supervisado constantemente por los padres, a fin de evitar exponerlos a graves peligros.

“La computadora con internet no debe estar en el cuarto de sus hijos, sino que debe estar en un lugar accesible a los padres, donde ellos puedan supervisar. Es un riesgo cuando está en un ambiente donde los padres no pueden ver qué están haciendo los niños o adolescentes”, precisó la doctora Vivar.

Asimismo, insta a los padres a mantener una comunicación asertiva con los pequeños acerca de la vulneración que pueden padecer por parte de extraños , a fin de prevenir estos actos contra su integridad psicológica, física y sexual.

“Todo depende de su edad. A partir de los 10 años uno ya tiene que hablarle de los riesgos de una forma muy suave, pero hay que decirles que existen adultos desconocidos que quieren tocar sus partes genitales o quieren besarlos a la fuerza y que, por esa razón, ellos, que son sus papás, les piden que no contesten a extraños, mucho menos que les avisen cuando sus papás no están en casa o que los citen fuera de su hogar”, explica la especialista en salud mental infantil.

“Si son más pequeñitos, menores de nueve, los papás no pueden permitir que se prenda el internet cuando ellos no están. No deberían usar internet sin que estén los papás. Un adulto debe supervisar qué está haciendo el niño, porque es un riesgo, es como meter un extraño en la casa”, añadió.

Sujeto escapó del lugar en un taxi rojo de placa F7C193. Foto: Latina

Similar opinión tiene el médico psiquiatra de EsSalud Carlos Broomley, quien recomienda que los padres deben establecer horarios y filtros de acceso a redes sociales o internet, además de generar vínculos de confianza que permitan que sus hijos les cuenten sus vivencias del día a día, para que ellos puedan detectar señales de riesgo.

“Un padre o una madre no debería dejar que un niño de siete, ocho o 10 años salga a la calle a su libre albedrío en cualquier horario, vaya a cualquier sitio y se relacione con cualquier persona. Eso no sucede en el mundo real. De la misma manera, en el mundo virtual los padres no deberían dejar que sus hijos entren sin ningún tipo de supervisor y visiten cualquier tipo de página”, dijo.

Señales de riesgo que los padres deben identificar

Ambos expertos recomiendan que los niños, en redes sociales, solo deben comunicarse con amigos identificados y familiares cercanos, a fin de evitar exponerlos a riesgos; sin embargo, con el crecimiento de la virtualidad durante la pandemia por la COVID-19, los delitos informáticos se incrementaron y, con ello, los menores de edad se encuentran en una constante exposición a situaciones de violencia en las que pueden ver vulnerados sus derechos a la intimidad e integridad.

Por ello, es importante que los tutores se pongan en contacto con especialistas en caso detecten algunas de las siguientes señales:

Aislamiento e irritabilidad

Revisión constante del celular o chats.

Reducción de comunicación con sus padres o familias.

Conversaciones sospechosas con desconocidos.

Finalmente, recomiendan que, fuera del horario de clases, el uso recreativo del internet debe estar restringido durante una o dos horas al día, como máximo, y que estas redes no sustituyan a las horas de cuidado y atención que los padres deben dedicarles.

Sobre todo porque, en el Perú, un 44% de los menores que navegan por internet se ha sentido acosado sexualmente en alguna ocasión, según datos de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil.

“Los niños están en una etapa de descubrimiento del mundo. No conocen muchas cosas, necesitan que sus padres resuelvan sus dudas, pero si estos están ausentes son potenciales víctimas de otras personas que se meten en sus vidas a través de las redes, de grupos de personas que se dedican a captar niños y el peor de los casos pueden terminar como víctimas de tráfico”, sentenció Broomley.

Los niños deben ser supervisados por sus padres durante el tiempo que utilizan internet. Foto: Contraloría

Denuncia

Puedes denunciar el hecho reuniendo la mayor cantidad de pruebas posibles ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú. Llama gratis al 1818 o al número (01) 431-8898, o acude directamente al piso 9 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la Av. España 323, Cercado de Lima.