¿Cómo se forma un líder pospandemia?

Tenemos que estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo, es una de las frases que más utiliza Stefan Reich, investigador y profesor de Lidera UP, quien conversó con Paola Ugaz, en La Entrevista, sobre la importancia de gestar líderes mediante la metodología del liderazgo adaptativo.

¿Cómo llega un psicoanalista a enseñar la metodología del liderazgo adaptativo?

Como todo en la vida, de casualidad. Vengo de un mundo clínico donde mi formación fue el trabajo con pacientes siempre desde una mirada psicoanalítica. Llegó un momento de mi vida donde decidí tomar una maestría que no tenga nada que ver con psicología, psicoanálisis. Fui a una maestría de Administración Pública y de Gobierno y uno de los requisitos era tomar un curso de liderazgo. Si te soy sincero, el liderazgo no me decía mucho y lo tomé con ciertas dudas, con suspicacia.

Lo que me llamó la atención fue que el curso lo dictaba un psiquiatra y la metodología de aprendizaje era absolutamente distinta, porque ante mis ojos se empezaba a develar la vida misma, la sociedad, el universo que exigían una movilización y un cambio.

Este profesor empezó a armar un marco conceptual muy potente, muy práctico para gente que está en posiciones de autoridad en países, organizaciones. Eso caló mucho en mí, fui a donde él y le pedí si podía seguir aprendiendo y me invitó a ser parte de jóvenes profesores y eso lo quise traer al Perú.

Una de las frase que usas en tus clases es: “Tenemos que estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo”. ¿Cómo responden tus alumnos? ¿Cómo reciben esta nueva metodología?

Es interesante porque muchos de los modelos que se enseñan de liderazgo tienen estos componentes, frases prehechas que vienen de un profesor que las dice o las pone en un ppt. Siento que ahí está lo distinto.

Nosotros creamos un pequeño laboratorio social y, desde la incertidumbre, emerge la tensión por distintos paradigmas en torno a cómo continuar, y eso tiene que ver con valores. No es que les diga explícitamente todo; sino que se va dando de manera natural en el aula.

Tenemos que estar en desacuerdo porque esa es la verdad de cualquier sociedad, sobre todo, una tan compleja, dividida y polarizada como la peruana. Tenemos que empezar a escuchar al otro para entender de dónde viene su posición, su mirada, que también es parte de la sociedad porque no la podemos excluir. El gran problema que vemos ahora es que en el Perú el diálogo se ha vuelto un griterío ensordecedor.

La pandemia ha sido difícil para todos y nuestros jóvenes no son ajenos ¿Qué les dices para que puedan seguir?

Creo que es importante que, para que un joven aprenda de liderazgo, tenga que estar o viva una situación donde se dé cuenta de que sus paradigmas, sus valores no son los únicos en un sistema. Es decir, entrar en una situación donde se permita una cierta interpelación a lo que en toda tu vida has creído. Es una experiencia a veces amenazante, pero tremendamente necesaria para aprender algo tan complejo como el ejercicio del liderazgo.

Si uno se abre a escuchar, a cuestionar y a ser cuestionado, creo que ese trabajo te puede llevar a aprender de una manera en que no lo harías en ninguna parte del mundo. ¿Dónde se puede comenzar a dar eso? En la universidad.