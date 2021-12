Ate: incendio deja a 4 familias en la calle a horas de la Navidad

La madrugada de este viernes 24 de diciembre se registró un gran incendio en la Asociación de Vivienda San Roque, ubicada en Ate Vitarte. El hecho ha consumido varias viviendas y ha dejado a familias y alrededor de 46 personas en la calle a pocas horas de la Navidad.

Hasta el lugar llegaron nueve unidades de bomberos, quienes confirmaron que el siniestro inició en un pasaje y de inmediato el fuego se propagó hacia los inmuebles aledaños, dejando además a más de cinco personas heridas, entre ellos una niña de 5 años, quien fue trasladada al hospital de Ate debido a múltiples quemaduras.

“Estaba durmiendo y no podía salir porque (el incendio) ya estaba avanzado. A mis hijas las he sacado como sea, hemos trepado las paredes. No había nadie”, contó una de las vecinas afectadas a América Noticias.

Las cuatro familias que viven dentro de la quinta se quedaron sin sus pertenencias y viviendas. Las unidades de bomberos lograron apagar las llamas tras horas de trabajo en el lugar, pero durante su labor tuvieron que lidiar con el problema de abastecimiento de agua. Asimismo, dieron a conocer que el incendio se originó por una fuga de gas.

Finalmente, las víctimas han pedido al municipio de Ate que les brinde apoyo para poder vivir de manera temporal mientras reconstruyen sus propiedades.

¿Qué hacer ante un incendio?