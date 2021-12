Por qué Cobra dio ultimátum para firmar adenda 13 de Majes hasta el 30

Elizabeth Huanca Urrutia

Majes Siguas II está con las horas contadas. Cobra, la empresa española a cargo de la ejecución, dio como plazo definitivo para que el Consejo Regional de Arequipa (CRA) apruebe la firma de la adenda 13, hasta el 30 de diciembre.

Vencida esa fecha, sino se suscribe el documento, se iniciará la caducidad del contrato. Ello implicará el inicio posterior de un arbitraje millonario contra el Gobierno Regional de Arequipa y el Estado peruano, además de la paralización y postergación indefinida del proyecto más importante para el desarrollo de Arequipa.

¿Por qué Cobra lanzó el ultimátum? Una de las razones, de acuerdo al gerente de la empresa en Perú, Joaquín Roura, son los continuos aplazamientos del proyecto, paralizado a fines de 2017.

Sin embargo, Cobra tiene una razón de mayor peso para presionar por esa fecha. En abril de este año, ACS (Actividades de Construcción y Servicios), compañía española propietaria de Cobra la vendió a Vinci, uno de los conglomerados franceses más importantes de Europa.

La española que preside Florentino Pérez, también presidente del Real Madrid, transfirió Cobra por 4,900 millones de euros en efectivo. Tras la venta, Vincis asumirá todos los activos y pasivos de la empresa que tiene a cargo el Proyecto Majes II.

En ese sentido, la nueva propietaria de Cobra, ha exigido que esta, liquide y defina todos los proyectos pendientes de ejecutar hasta fin de año en todo el mundo. La idea apunta a que Vinci los reciba saneados o listos para concretarlos a partir del próximo año.

En el caso del Perú, uno de los últimos proyectos en cierre ejecutados por Cobra fue Provisur. Este contempló la construcción de la primera planta desaladora (uso de agua de mar) para dotar de agua potable a distritos de la zona Sur de Lima.

El caso de Majes II es distinto. La gobernadora regional (e) Kimmerlee Gutiérrez, inicialmente, propuso como fecha límite para la firma de la adenda el 31 de enero de 2022, empero Cobra descartó la alternativa. Y es que, con el cambio de capitales, le urge definir si este va o no.

Bajo ese contexto, si el Consejo Regional posterga el debate sobre la adenda 13, después del plazo fijado por Cobra o en su defecto rechaza la firma, el proyecto Majes II habrá quedado lapidado. En contraparte, si el legislativo regional le da luz verde al proyecto, la empresa francesa será la espalda financiera de Cobra para sacar adelante el mismo.

El especialista en recursos hídricos y parte del equipo técnico de Majes II, Yvan Díaz, explica que el cambio de administración no implicaría cambios (legales o técnicos) para el proyecto , debido a que en la práctica Cobra seguirá a cargo de las obras que defina hasta los últimos días del 2021, aunque con las políticas generales que establezca Vinci. Se advierte que esta no estaría dispuesta a ser tan flexible en plazos como ACS.

Sin tiempo

En la víspera, el presidente del Consejo Regional, Ysrael Zúñiga, citó de manera virtual al pleno para definir la convocatoria a la sesión extraordinaria donde se deberá debatir la aprobación o no, de la adenda 13. No se llegó a acuerdos puntuales al respecto. No obstante, se decidió que el martes 28 se recibirá las explicaciones de Contraloría sobre la adenda . Concluida la cita, el debate podría fijarse para el 30 de diciembre. Majes Sigue carga el ultimátum de Cobra y la indecisión del CRA. v

Apresuran aprobación de adenda 13

Sosteniendo una pancarta “Majes Siguas sí, corrupción no”, el consejero José Luis Hancco acusó a sus colegas Ysrael Zúñiga y Harberth Zúñiga, de buscar que se apruebe la adenda 13 sin que estén todos los integrantes del Consejo Regional de Arequipa. Deslizó que existen intereses. Son 14 consejeros, pero solo asisten 9, los restantes están prófugos o en prisión preventiva y con proceso de vacancia.

Hancco añadió que la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez además solicitó a Cobra ampliar el plazo hasta el 30 de enero. “Hasta ese día estaríamos completos y cada provincia tendría a su representante para que vote”, indicó. La última prórroga aprobada por Cobra vence el 30 de diciembre. Ysrael Zúñiga adelantó que la sesión para debatir el tema se llevaría a cabo la siguiente semana. Falta realizar una reunión virtual con la Contraloría.