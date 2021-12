No se acata acuerdo de Comando: transportistas no piden carné de vacunación

El transporte urbano del Sistema Integrado de Transporte (SIT) no acató la disposición del Comando Covid Arequipa de solicitar el carné de vacunación a sus pasajeros. Los conductores de las unidades de Transcayma, que en una parte de su ruta cruzan el Cercado de la ciudad, no exigieron a ninguno de sus usuarios este requisito. Esto a vista de los inspectores de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) dispuestos en la zona que, según el presidente del Comando Covid, Christian Nova, deben fiscalizar su cumplimiento.

De igual manera, los transportistas de la empresa AQP Masivo que tiene como destino el distrito de Paucarpata, tampoco solicitaron el documento. El mismo panorama se apreció en la Empresa de Transportes Characato-Sabandía. Tampoco las unidades redujeron el aforo en horas punta. Los usuarios podían ir parados.

“Hay que ser realistas, va a ser imposible que el conductor tenga que estar fiscalizando si el pasajero esté vacunado con las dos dosis o no”, indicó el gerente de AQP Masivo, Freddy Chávez. Detalló que en sus unidades el 95% solo cuenta con conductor que cumple las labores de cobrador de pasajes. Resaltó que les tomará demasiado tiempo hacer la verificación en horas punta y afectará la frecuencia de viaje de las unidades.

PUEDES VER: Por qué Cobra dio ultimátum para firmar adenda 13 de Majes hasta el 30

En la empresa Transcayma ninguno de sus buses tiene cobrador, señaló el gerente Patrick Quilca. Sostuvo que la única manera de acatar la disposición es tener una persona para la función. Pero, ¿quién paga a ese personal? “No nos corresponde a nosotros, si son los requisitos dispuestos por el Estado, es el Estado que debe pagarlo”, indicó. Quilca confirmó que sus unidades no podrán cumplir el acuerdo y que se necesitaría una ordenanza municipal para implementarlo.

Chávez lamentó que la MPA haya aceptado la disposición sin tomar la posición de las unidades de negocio del SIT. “La medida no ha sido evaluada ni analizada”, señaló. Acotó que no permitir que usen el servicio generaría varios problemas en vista que un grupo decidió no inmunizarse por estar en contra de las vacunas.

En tanto la MPA no dispuso que sus inspectores verifiquen el cumplimiento. “Ellos no pueden disponer sobre nosotros, no tenemos ninguna competencia para pedir los carné . Nuestra única competencia es el transporte público. ¿Quién pediría? Es materialmente imposible”, sostuvo el gerente de Transportes de la MPA, Ricardo Lira.

Centros comerciales no piden carné

Tampoco se acata el pedido del carné en los diversos centros comerciales y emporios del Cercado de la ciudad de Arequipa. En los puntos de comercio de San Juan de Dios no hay personal que solicite el documento. Los compradores pueden ingresar sin ningún problema. Esto luego que manifestara Nova, presidente del Comando, que se realizaría operativos para su cumplimiento en espacios cerrados.