Licencia de conducir: ¿cómo consultar cuál es mi récord de sanciones?

Muchos peruanos utilizan automóvil para movilizarse y cuentan con licencia de conducir, por lo que deben tener un correcto desempeño a la hora de manejar: no cruzar luces rojas, no beber alcohol, no voltear por donde no se debe, no acelerar más allá del límite de velocidad, entre muchas otras normas. Lamentablemente, en nuestro país las infracciones al tránsito están a la orden del día, aunque hay un registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tiene en cuenta estas faltas.

En la presente nota podrás saber si has cometido infracciones leves, graves o muy graves si cuentas con licencia de conducir y si estas en el sistema de licencias por puntos.

Sistema de Licencias de Conducir por puntos: ¿para qué sirve?

Este es un sistema por el cual el conductor acumula puntos por cada falta obtenida, dependiendo de la gravedad:

Faltas leves: de 1 a 20 puntos.

Faltas graves: de 20 a 50 puntos.

Faltas muy graves: de 50 a 100 puntos.

Consultar récord de conductor por MTC

La resolución ministerial n.º 856-2016 MTC/01.02 establece que desde octubre del 2016 obtener el récord de conductor es de acceso público y gratuito vía web. Puedes hacerlo desde una computadora o dispositivo móvil.

LINK para verificar récord de conductor

Para acceder al link tienes que tomar en cuenta estos pasos:

. Ingresa a la plataforma oficial: https://recordconductor.mtc.gob.pe/

Selecciona el tipo de búsqueda: DNI, número de licencia o nombre completo.

Coloca los datos del tipo de búsqueda elegido.

Ingresa el número de capcha.

Da clic a buscar y podrás obtener tu récord de conductor.

Finalmente, se generará el documento, el cual puede ser enviado por correo electrónico o impreso.

Contacto y teléfonos del MTC