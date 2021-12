Primera mujer en ser operadora de agua en Loreto: “En vista de que no había voluntarios, yo acepté”

La señora Priscila Pahuaba Florides es la primera mujer en convertirse en operadora de agua, en su centro poblado, ubicado en el sector I de San José en Belén, en Loreto. Ella fue capacitada para manejar una pequeña planta de tratamiento impulsada por una ONG y el trabajo comunal de las Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento (JASS).

“Lo que me hizo asumir esta tarea fue ver que los hombres no querían aceptar. Entonces, en vista de que no había voluntarios, dije: ‘acepto’. Para mí, ha sido muy interesante aprender a tratar el agua, me gustaría aprender más todavía porque no me va a servir solo a mí, sino que también podré enseñarles a otras personas”, afirmó a La República.

Cabe resaltar que para el 43,7% de la población en esta región del país (386.094 personas), tareas tan cotidianas como cocinar son un privilegio. Según el informe técnico Perú: formas de acceso al agua potable y saneamiento básico 2019, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dichos ciudadanos no tienen acceso a este recurso hídrico ni a través de una red pública ni mediante un pilón.

Además, este problema afecta principalmente a la niñez de las zonas rurales de la región, quienes enfrentan cuadros graves de parasitosis y anemia ante la carencia de este recurso. Si bien existen soluciones, urge una decisión política.

Un reporte de monitoreo a la estrategia de actualización catastral, elaborado por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) en el 2020, indica que la empresa prestadora de servicios (EPS) Sedaloreto tiene apenas un “avance intermedio” en esta tarea.

De 58 centros poblados rurales que conforman el distrito, solo nueve cuentan con agua vía red pública o pilón, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Esto se replica en toda la región, ya que de 2.552 centros poblados rurales, solo 280 cuentan con algún tipo de sistema para acceder a agua potable o tratada.