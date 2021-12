Municipio de Arequipa permitirá que combis informales sean alimentadoras del SIT

La gestión del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, tiene entre manos abrir las puertas para que las combis o unidades “M2″ se formalicen y cubran las rutas sub alimentadoras del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

A la fecha, la Gerencia de Transporte de la comuna provincial elabora un estudio de oferta y demanda insatisfecha de servicio público para distritos de los Conos de la ciudad como Cerro Colorado y Paucarpata y, zonas altas de Cayma y Mariano Melgar. Este apunta a identificar la cantidad de unidades que se requiere en estas zonas y habilitar nuevas rutas. La propuesta considera que esta demanda pueda ser cubierta por combis.

La medida crea suspicacias. Días atrás, La República reveló audios donde se evidencian “compromisos” entre Candia y transportistas informales. Este dijo que los apoyaría su formalización y ser parte del SIT a cambio de votos. Todo indica que el alcalde está decidido a cumplir su palabra.

El Gerente de Transporte, Ricardo Lira, es cauto al respecto. Explica que a la fecha en la ciudad circulan entre 2,000 a 2,200 buses (de 7 a 9 metros) formales que forman parte del SIT. Sin embargo, la cantidad es insuficiente.

En ese contexto, reconoce que las unidades informales, entre ellas las denominadas “loncheritas” y las M2, dan soporte a zonas lejanas y de difícil acceso como Peruarbo, Apipa, J.L. Bustamante y Rivero en el Cono Norte o Cayma. “En la práctica son realidades que tenemos que entender”, comenta.

El funcionario señala que el estudio tiene un 50% de avance. Para el primer trimestre de 2022 debe estar concluido. Con los números claros se sabrá cuantas unidades por sector se requerirán. Lira señala que la primera opción para cubrir las rutas de esta demanda, la tendrán las empresas afiliadas al SIT, empero en caso estas no sean cubiertas, se implementaría sub alimentadoras dando oportunidad a los informales. Aclara que las “loncheritas”, no son alternativa para esas rutas, por lo que sí “se daría autorizaciones a combis”. “Es probable que al próximo año (2022) tengamos combis circulando en las partes lejanas”, refiere.

Formalización

Para dar viabilidad a esta propuesta, Lira explicó que tras la culminación del estudio, se elaborará un proyecto de ordenanza para “formalizar” a los informales, así como los requisitos para la legalización de sus operaciones. De forma preliminar se pondría como límite que tengan 5 años de antigüedad.

El proyecto de ordenanza además definirá cómo es que estas unidades formarán parte del SIT. Lira señala que la asociatividad por rutas podría ser una opción.

A esta polémica propuesta se suma, formalizar alrededor de 5,000 taxis que en la actualidad circulan sin permiso. La medida fue elevada el último martes en sesión de consejo, pero regresó a la comisión de Transporte para un mejor análisis.

Lira reconoce que incorporar más unidades al caótico transporte de Arequipa, agudizaría el problema, pero refiere que dado el contexto de la pandemia se ha hecho excepciones.

No podemos fiscalizar las combis

Sorprende que se esté haciendo este estudio. Se supone que tienen una área especializada como el SIT donde ya debería estar especificada la demanda y la forma de atender el servicio.

La Municipalidad ya ha generado contratos de concesión para el SIT. Se entiende que las sub alimentadoras deben estar articulados al plan regulado de rutas. La ley no establece que se formalicen a los informales y darles esas rutas.

La demanda y la necesidad del ciudadano existe, pero si bajo ese criterio le vamos a dar rutas a informales, entonces que se cierre el SIT. ¿Cuál es la función de la Municipalidad, formalizar la informalidad?

Ahora debemos considerar que volver a las combis o M2 no es congruente si se quiere ordenar el transporte. Las unidades pequeñas generan más congestión, más contaminación, propician la baja calidad en el servicio e incluso accidentes.