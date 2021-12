Mario Carhuapoma: “Acá en Essalud no hay ninguna imposición (de funcionarios), es falso lo que dicen”

Sobre las contrataciones cuestionadas, usted ha dicho que ya tomaron las medidas correctivas. ¿A cuáles se refiere?

En nuestra gestión apostamos por la meritocracia. Bajo ese esquema a cada uno de los designados requerimos que cumplan con un perfil. Incluso tenemos datos del Ministerio Público o el Poder Judicial, antecedentes penales o judiciales, todos lo cumplen. Claro que si algún proceso está pendiente o en camino, eso no se registra... Bueno, pero, si hay alguna irregularidad como las que detectaron los informes periodísticos, de inmediato sometemos a las instancias respectivas, primero la Gerencia de Gestión de las Personas, segundo la Oficina de Integridad y Transparencia, tercero el Órgano de Control Institucional. Si hay causales, pasamos al orden legal.

Pero cuando se asume una función tan importante lo primero es disponer una revisión total de lo que se encuentra.

Hemos hecho un diagnóstico, como es debido. Pero Essalud tiene más de 80 mil trabajadores a nivel nacional. El área de evaluar es la Gerencia de Gestión de las Personas. Desde allí se pasa por varios filtros. Acá no hay ninguna imposición, y es falso lo que dicen, que yo tengo un candidato y lo impongo a la fuerza.

Quizás es difícil detectar irregularidades en contrataciones anteriores, pero ¿y lo nuevo, por ejemplo las amigas del sobrino del presidente Castillo?

Hay diferentes contratos y servicios. Estas señoritas, no tengo conocimiento si son amigas o no, porque no han pasado por mi despacho sino por otra área, son servicios de terceros que prestan servicios. En cuanto el informe periodístico lo detectó, evaluamos, y para evitar que se generen malos entendidos, separamos en el acto.

¿Usted descarta entonces cualquier influencia del sobrino de Pedro Castillo?

Totalmente. Ni el mismo presidente de la República jamás ha generado ninguna presión. Que en algunos aspectos que a él le competen, por su investidura, puede recomendar ciertos lineamientos de la política de su gobierno, y nos alineamos con ello, pero que haya presión, jamás. El presidente no tiene esa forma, es transparente, con inteligencia social.

En el Perú, los principales cargos de gobierno suelen ser asumidos por personas con la misma ideología que el mandatario, ¿se dio esto en su caso?

Primero, hay empatía con el presidente respecto al compromiso social. Creo que eso de las ideologías es una falacia en el Perú. Quien dice que es de izquierda o derecha, a la hora de la hora no lo es. Además, al presidente en cierto momento lo han adjetivado con términos condenables. Es un campesino, un profesor. A él no se le ve que es un comunista o ultrarradical. Tiene un compromiso sindical, social. Yo digo que aquí no hay ideologías, hay ideas nuevas.

¿Usted fue elegido en el cargo por su empatía con Castillo?

Soy profesor principal de San Marcos, doctor en Farmacia y Bioquímica, y siempre estuve en la investigación de las ciencias naturales y sociales. No caben acá los extremismos, los sueños utópicos. En esta gestión del presidente y mi gestión en Essalud se debe priorizar a la población, a los asegurados, que muestran mucha insatisfacción. En las citas, por ejemplo, que llegan uno o dos meses después. Impulsaremos un enfoque holístico el próximo año, recién tengo 4 meses en el cargo. Debemos dar satisfacción a los 11,7 millones de asegurados.

El jefe de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pide la vacancia de Castillo, y una de sus razones es porque, dice, hay corrupción en las instituciones, entre ellas Essalud.

La percepción de cada uno de los líderes políticos es de acuerdo a su nivel, a su entendimiento social, de la gestión pública. Es muy ligero decir que una institución es corrupta. Y con convicción digo: no me considero corrupto, siempre he combatido a la corrupción.

Entonces ¿qué hay detrás de esas acusaciones?

Pediría a quienes acusan de corrupción que muestren un medio probatorio. ¿Y cómo no han dicho eso cuando ha habido personas que mostraban indicios de mal manejo o irregularidades? No va esto del revanchismo político, de acusar y descalificar al opositor. Pediría a nuestros activistas políticos que sean más responsables. Creo que hay discusiones nacionales más importantes que estos dimes y diretes.

También los gremios médicos piden su salida.

Algunos, no todos. Hay algunos dirigentes. La gran mayoría nos da su respaldo. Cuando les mueves el statu quo a algunos dirigentes y les dices ‘oye, trabaja un poco más; para que exijas tus derechos primero cumple con tus deberes’. Les tocas su statu quo y te van a empezar a chantajear, no lo voy a permitir. Defendemos los intereses de los asegurados.

Sobre la fusión de Minsa y Essalud ¿cuál es su posición?

La misma Carta Magna, en el artículo 12, indica que los fondos y reservas de Essalud son intangibles. ¿Qué quiere decir? Que el Minsa o algún gobierno no puede pretender apropiarse de esos fondos y mellar la autonomía de Essalud.

El Minsa dice que se respetará la autonomía de Essalud.

Hace unos días conversamos con el ministro de Salud. Me comentó que vinieron a su despacho algunos dirigentes y dicen que vamos a fusionar. Eso es mentira. No hay posibilidad de fusión con el Minsa, lo que sí proponemos es una unidad operativa. Todos debemos articularnos en un intercambio prestacional. En donde el Minsa requiera de Essalud estamos a disposición, y viceversa. Ya se está generando la unidad operativa funcional.

¿Cuál es la última medida frente a ómicron?

Acabamos de tener una reunión con todos los gerentes de nuestras redes y hemos puesto la alerta epidemiológica. Significa que todos estamos atentos a cualquier tipo de eventualidad…

El 2022 ya está cerca.

El próximo año vamos a impulsar la Alfabetización del Autocuidado, que los ciudadanos aprendamos a cuidarnos fortaleciendo el sistema inmunológico, la salud mental y con actividad física. Y vamos a fortalecer las farmacias especializadas, donde se produzcan medicamentos genéricos esenciales, individualizados. Queremos escalarlo a nivel piloto en algunas regiones. Y queremos hacer llegar esos medicamentos a través de farmacias chasquis. Yo, como químico farmacéutico, garantizo que no va a haber desabastecimiento de medicamentos. ❖