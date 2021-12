Los Olivos: delincuentes roban auto mientras dueño recogía pavo

Un hombre acudió junto con su esposa a recoger el pavo que prepararían para la cena de Nochebuena sin pensar que serían víctimas de la delincuencia en Los Olivos. Un hampón aprovechó el descuido de esta familia y, en cuestión de minutos, se llevó el vehículo que habían dejado estacionado al costado de la berma en plena Panamericana Norte.

“Sí, la dejé aquí estacionada mi mini van, solo para ayudarle a mi esposa a traer el pavito. Regresamos y ya no estaba mi carro, por favor, quiero que me ayuden en acelerar la investigación. Por favor, a los amigos que se lo han llevado, tengan consideración. Mis medicamentos también están en el interior del vehículo, mi receta, no he tomado ninguna medicina. Yo soy diabético y he tenido COVID-19″, indicó entre lágrimas el adulto mayor.

Asimismo, precisó que su auto es el único sustento que tenía para continuar llevando un ingreso a su familia en plena pandemia por la COVID-19 y que en el lugar de los hechos hay una cámara de la comuna de Los Olivos; sin embargo, se requiere de un trámite que demora 7 días para poder saber si se puede identificar al ladrón.

“Este carro es el único sustento que tengo para mi familia, por favor. Ayúdenme a recuperar mi carro, la Municipalidad me ha dicho que tengo que presentar una solicitud para ver las imágenes de la cámara y que si la aceptan son 7 días los que tengo que esperar. Yo he sacado un préstamo con el banco para comprar mi carro, ¿cómo voy a pagar?, por favor”, manifestó el hombre.

Finalmente, agradeció a los vecinos de la zona, que al percatarse de lo sucedido acudieron en su auxilio, brindándole apoyo moral y un vaso con agua porque comenzó a sentirse mal.