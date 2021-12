Geresa: Playa de Puerto Eten es la única saludable en la región Lambayeque

Este jueves 23 de diciembre, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque informó que la playa de Puerto Eten (provincia de Chiclayo) es la única que presenta condiciones saludables para recibir a visitantes y bañistas en esta región durante el inicio de la temporada de verano 2021-2022. Esto tras el análisis minucioso a su agua y un recorrido por la arena.

Según precisó la entidad, personal de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental pudo corroborar que Puerto Eten cumple con buena calidad microbiológica del agua , buena limpieza del litoral, cuentan con recipientes para residuos sólidos y servicios higiénicos habilitados. Mientras que las playas de San José, Naylamp y Lagunas, está pendiente su monitoreo.

No saludables

Playas como Pimentel, Lobos, Ciudad Eten, Playa Hermosa, Las Rocas, Monsefú y Santa Rosa no cumplen con los criterios y siguen siendo no saludables. Principalmente, por no contar con recipientes para la basura y servicios higiénicos inhabilitados. Adicional a ello, Monsefú, Santa Rosa, Playa Hermosa, Las Rocas y Pimentel presentan mala calidad microbiológica del agua .

Especialistas de la DESA son los encargados de realizar el análisis e inspección de las playas. Foto: Geresa Lambayeque.

La Geresa detalló que el muestreo a todas las playas antes mencionadas se realizó el lunes 20 de diciembre. La vigilancia continuará cada semana a fin de salvaguardar la salud de las personas que acuden a estos espacios. Exhortaron, además, a la población a cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir el riesgo de contagios por la COVID-19 en las playas.