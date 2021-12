Coronavirus en Perú: casos de variante ómicron en el país aumentan a 47

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó esta mañana que el número de casos positivos de la variante ómicron de la COVID-19 aumentaron a 47 en el país. Hasta la víspera, su sector solo había confirmado 12.

Cevallos Flores detalló que de los 35 casos nuevos, 28 fueron diagnosticados por presentar “mutaciones sospechosas” en los estudios del Instituto Nacional de Salud (INS). Los demás eran contactos de los casos que ya se tenían.

“La variante ómicron es mucho más contagiosa que las anteriores. En general, la experiencia que se tiene en distintos países es que en dos o tres días se duplica su volumen. Acá, de los 12 que habíamos identificado hace menos de tres días, tenemos 35 casos nuevos, que nos hacen un total de 47″, declaró a América Noticias.

Sobre la situación de estos pacientes, cuyas edades varían entre 9 y 77 años, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que no presentan “complicaciones serias”. Además, dijo que ellos residen en 16 distritos de la capital. No obstante, “la perspectiva es que no solamente se presente en la ciudad de Lima, sino en diferentes regiones del país”.

Ampliaremos en breve...