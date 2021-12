Advierten presuntas irregularidades en obra de Castilla

Tras realizar un operativo de control, la Contraloría General identificó responsabilidad administrativa y penal en tres funcionarios de la Municipalidad Distrital de Castilla (Piura) por presuntamente favorecer a un consorcio para ejecutar el proyecto de reparación del canal de drenaje en cinco sectores de la ciudad.

Según se detalla en el informe de control N° 13236-2021-CG/GRPI-SCE, la comuna habría contratado a un consorcio que presentó la oferta económica más alta y descalificó a cuatro postores que presentaron ofertas más bajas.

Contraloría detecta presuntas irregularidades en obra. Foto: Contraloría

Según el documento, el comité de selección no admitió a estas cuatro ofertas presentadas por los postores, porque supuestamente no cumplieron con la presentación de documentos no previstos como requisitos obligatorios para la admisibilidad de la oferta ni precisados en ningún anexo o formato de las bases integradas, como certificado de impacto ambiental y una declaración jurada de conocimiento de los alcances del expediente técnico de la obra.

De esta manera, los miembros del comité dejaron de lado cuatro ofertas que tenían el 90% del valor referencial y eligieron la más alta por S/ 4 490 000, equivalente al 99,92%.

Tras esta situación, la Contraloría notificó de lo sucedido al alcalde distrital, José Aguilar Silva, para que evalúe las recomendaciones formuladas, y deslinde la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados de las áreas de Infraestructura y Logística.