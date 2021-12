Ladrones ingresan a vivienda y se llevan regalos de Navidad hasta gratificación: “No sentimos nada”

Delincuentes ingresaron a vivienda en horas de la madrugada y se llevaron regalos de Navidad. El hecho ocurrió en el asentimiento humano Chavín de Huántar, en Villa María del Triunfo.

De acuerdo con América Noticias, la víctima Myriam Pérez comentó que no sintieron ningún ruido, por lo que creen que los hampones eran conocidos.

“Vi la puerta abierta. Acá han abierto y han despegado (una parte de la puerta) y han entrado sin romper el vidrio. Es como si ellos sabían cómo entrar”, expresó la agraviada.

Pérez comentó que se llevaron los regalos que habían comprado para sus hijos en esta Navidad, como ropa, perfumes y dispositivos electrónicos, incluso la gratificación que cobró su esposo.

“Han sacado mi televisor de 49 pulgadas, el Play Station, los dos mandos que usaban mis hijos y la billetera de mi esposo que tenía su gratificación. Todo se han llevado”, explicó la madre de familia.

Asimismo, la víctima indicó que se levantó con dolor de cabeza e intuyó que los hampones le habrían dado alguna sustancia para que pueda seguir durmiendo mientras cometían el delito.

“Lo que me sorprende es que nos pusieron (algo) para dormirnos a todos porque no sentimos nada. Me parece extraño porque me levanté con un dolor de cabeza”, añadió.

Unas cámaras de seguridad lograron captar el delito. La Policía se encuentra haciendo las investigaciones del caso para dar con el paradero de los delincuentes.