Villa El Salvador: mujer planificó robo de su auto para cobrar seguro

El ciudadano Yover Cárdenas Lapa llegó hasta Villa El Salvador para realizar un trámite para comprar el automóvil que su amiga Milagros Ayala Challco puso en venta. Sin embargo, cuando acudió a esa cita, fue asaltado por dos sujetos armados, quienes se llevaron el vehículo. Este hecho fue denunciado el último 15 de diciembre.

“La señorita me indica que tenemos que ir a un punto para sacar los papeles para el trámite de la Sunat y me hace llevar el vehículo a ese punto. Viene un ladrón por el lado del copiloto y me dice palabras soeces”, declaró Cárdenas a América noticias.

Sin embargo, lo que no sabía el ciudadano era que su amiga planificó el robo de su propio auto

A raíz de su denuncia, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional (Diprove) inició la investigación y logró hallar el automóvil sustraído. Lo que debió ser felicidad para ambos jóvenes fue sorpresa, ya que el recinto donde estaba estacionado era una cochera alquilada por Milagros Ayala.

En diálogo con el mencionado medio, el jefe de la Diprove, coronel Ghino Malaspina, señaló que se trata de una denuncia falsa, puesto que la titular del auto concertó el asalto al contratar a los delincuentes. Asimismo, dijo que el móvil del hecho era cobrar el seguro contratado y no pagar la deuda que aún mantiene con un banco.

“Para efectos de guardar el vehículo por un espacio de 30 días y que el seguro le reponga, indemnice, por la pérdida total del vehículo”, manifestó el vocero policial.

Tras conocer lo ocurrido, Yover Cárdenas increpó a su amiga, quien le respondió que ella sabía que “todo era simulado”.

Ayala Challco podría ser investigada por los delitos de falsa denuncia, asalto y robo a mano armada y defraudación a la compañía de seguros.