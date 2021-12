La Molina: denuncian que centro comercial de Puruchuco no entregó imágenes de captación de niña de 8 años

En La Molina, una niña de 8 años fue captada y dejada en la puerta de su casa, tras más de siete horas de incertidumbre. Si bien la menor regresó a su hogar, aún no se ha podido identificar al agresor.

La tía de la menor, hermana del padre, denunció que el centro comercial de Puruchuco no quiso mostrar las imágenes del secuestro, las mismas que permitirían reconocer al sujeto que la captó.

“Deberían investigar al centro comercial de Puruchuco. Ahí el hombre se la llevó. Hasta ahora no dan las cámaras, no quieren dar las cámaras. (...) No nos están apoyando en nada”, explicó a La República.

PUEDES VER: Menor de 8 años secuestrada en La Molina fue dejada en la puerta de su hogar tras horas de incertidumbre

La familiar indicó que acudió al centro comercial para poder obtener las cámaras de seguridad; sin embargo, le comentaron que debe seguir un procedimiento.

“Puruchuco no está apoyando. Se demora en una investigación y que la menor debe pasar por médico legista, pero ya pasó. Sabían que el hombre se puede fugar, se perdió la niña y no hay culpable. Eso es lo que está pasando. En las cámaras, se va a poder ver mejor (al hombre). Es un hombre de mayor edad. Eso es un delito”, expresó.

La República pudo conocer que la Policía continúa con las pesquisas para lograr la identificación de los implicados en el secuestro. En tanto, la menor ya pasó por el médico legista para descartar si se le infringió algún tipo de violencia.